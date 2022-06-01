Российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города", – говорится в сообщении.

На славянском направлении захватчики осуществили перегруппировку войск. Из-за понесенных потерь в районе Довгенького они отвели отдельные подразделения на восстановление в Изюм.

На лиманском направлении противник усилил и перегруппировал свои подразделения. При поддержке вертолетов Ка-52 оккупанты ведут наступление в направлении населенных пунктов Лиман – Старый Караван, боевые действия продолжаются.

В то же время на запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Северодонецк обстреливают круглосуточно и достаточно хаотично.

26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа.

Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.

Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись внутрь города.

По состоянию на 31 мая город не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян.