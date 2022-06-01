"Дети гибнут на глазах родителей, родители истекают кровью рядом с детьми". Венедиктова рассказала о маленьких украинцах – жертвах российской агрессии

"Самым младшим жертвам российской агрессии было 23 дня, полтора и три месяца… Эти украинские младенцы убиты из-за прихоти российского диктатора уничтожить наше будущее. Есть день, когда весь мир громко заявляет о защите детей, а есть 98 дней, когда детей разрывает снарядами, убивает пулями и осколками, и до сих пор международное сообщество не может это остановить. 243 детей уже никогда не осуществят свои мечты, 446 раненым война навсегда оставит шрамы на телах и в душах. Страшно подумать, что это далеко не все малыши, пострадавшие от армии РФ", – написала она.

Генпрокурор рассказала о нескольких случаях травмирования и гибели украинских детей от действий оккупантов.

"До сих пор перед глазами фото со вскрытия 14-летнего Ростислава из Киева с танковым снарядом в груди и обгоревшие останки матери с двумя детьми, эксгумированные в Буче возле церкви, – написала Венедиктова. – Дети гибнут на глазах у родителей, родители истекают кровью прямо рядом с детьми.

Она также рассказала, как раненая женщина с двумя детьми пыталась спастись от оккупантов в Бородянке под Киевом. Автомобиль семьи попал под обстрел крупнокалиберного пулемета россиян, женщина сумела вывезти девятилетнюю дочь и 15-летнего сына, но машина заглохла в километре от дома. "Сын без руки вышел из нее, упал и больше не встал", – написала генпрокурор, не сообщая других деталей о судьбе семьи.

В Макаровском районе Киевской области, убегая от оккупантов, погиб 11-летний мальчик, его девятилетний брат был травмирован, а впоследствии остался без руки.

"Россия безжалостно забирает жизни и разрушает судьбы, калечит и насилует, делает сиротами наше самое молодое поколение. Их болезненное мгновенное взросление – преступление, которого нет ни в каких кодексах, однако мы сделаем все, чтобы они ответили за украденное детство и страдание. От новых привычек эвакуированных детей – сжимается сердце. Они хранят и прячут на будущее еду. Они знают, что нужно выключать свет, потому что могут обстрелять. От круглосуточных взрывов и испуга ребенок из Северодонецка начал заикаться. Воспоминания 13-летней девочки о холодном бомбоубежище – плач младших детей и постоянные вопросы, закончилась ли война. От пережитого у детей психические срывы – в таком состоянии была госпитализирована в профильное учреждение девятилетняя девочка. Некоторые травмы еще дадут о себе знать", – продолжила генпрокурор.

Насильственная депортация тысяч маленьких украинцев, которую проводит Россия, расследуется как геноцид, сообщила Венедиктова.

"Такие действия являются прямым доказательством плана уничтожения нации. Из показаний спасшихся узнаем ужасы: российские военные принудительно вывозят людей в РФ, где детей разлучают с матерями. Матерей отправляют на Сахалин, а детей – в другие города. Это точно о ХХI веке?!" – возмутилась она.

Украинские правоохранители, сообщила генпрокурор, открыли 1042 уголовных производства по военным преступлениям против детей и уничтожению инфраструктуры сферы образования. 11 российским военным, из-за действий которых пострадали дети, уже сообщили о подозрении, резюмировала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)