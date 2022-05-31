В Украине ежедневно совершается 200–300 военных преступлений – Венедиктова

Венедиктова отметила важность судебного фронта в Украине.
"Ежедневно совершается около 200–300 военных преступлений [в Украине]", – указала генпрокурор.
Она подчеркнула, что в стране постоянно ведутся боевые действия.
"Это жестокая война. У нас нет доступа к оккупированным территориям, но я надеюсь, что благодаря международным коллегам мы сможем достичь справедливости", – сказала Венедиктова.
Хан в интервью Le Monde, опубликованном 14 мая, сообщал, что в Украину для расследования военных преступлений российских оккупантов на следующей неделе приедут 42 следователя МУС. Прокурор отметил, что это "крупнейшее развертывание, когда-либо предпринятое его офисом".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.
Венедиктова говорила 13 мая, что правоохранители собирают доказательства причастности президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова к преступлениям против человечности и геноциду, совершенным в Украине. Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора "делает большую ставку" и рассчитывает на МУС в контексте возможного привлечения этих лиц к ответственности.