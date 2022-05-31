В Украине ежедневно совершается 200–300 военных преступлений – Венедиктова

Венедиктова отметила, что у прокуроров нет доступа к временно оккупированным территориям Фото: EPA

Венедиктова отметила важность судебного фронта в Украине.

"Ежедневно совершается около 200–300 военных преступлений [в Украине]", – указала генпрокурор.

Она подчеркнула, что в стране постоянно ведутся боевые действия.

"Это жестокая война. У нас нет доступа к оккупированным территориям, но я надеюсь, что благодаря международным коллегам мы сможем достичь справедливости", – сказала Венедиктова.

Хан в интервью Le Monde, опубликованном 14 мая, сообщал, что в Украину для расследования военных преступлений российских оккупантов на следующей неделе приедут 42 следователя МУС. Прокурор отметил, что это "крупнейшее развертывание, когда-либо предпринятое его офисом".

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