"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном

"В этом году слова "защита детей" приобрели для каждой украинской матери новое значение, наполненное страхом и отчаянной силой. Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей, принимает все решения и действует для тех, кто, как показала война, является самыми беззащитными созданиями", – написала Ефросинина.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.
В начале мая Ефросинина покинула Украину.