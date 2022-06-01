"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном

"В этом году слова "защита детей" приобрели для каждой украинской матери новое значение, наполненное страхом и отчаянной силой. Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей, принимает все решения и действует для тех, кто, как показала война, является самыми беззащитными созданиями", – написала Ефросинина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Война России против Украины. Главное (обновляется)