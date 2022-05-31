Бульвар Шоубиз
 
31 мая, 2022
 
Новости

Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после

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Ровинская 21 мая сообщила, что переехала жить в США
Ровинская 21 мая сообщила, что переехала жить в США
Фото: sia_rovinska / Instagram

Украинская ведущая Анастасия Ровинская 31 мая опубликовала в Instagram Stories фотоколлаж из снимков, которые сделала до и после смены имиджа.

В комментарии к фото Ровинская заявила, что ей захотелось убрать лишнее и освежиться.

Скриншот: sia_rovinska / Instagram
Скриншот: sia_rovinska / Instagram

Ведущая также показала, как выглядит после стрижки.

Скриншот: sia_rovinska / Instagram
Скриншот: sia_rovinska / Instagram

Контекст:

Анастасия Ровинская замужем за бизнесменом Ярославом Ровинским. Пара воспитывает сыновей Энея (2016) и Эвана (2014), а также дочь Эмму (2020).

Ведущая после нападения РФ на Украину выехала с детьми в Грецию. 21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину.

Теги: телеведущая, Анастасия Ровинская
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