Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после

В комментарии к фото Ровинская заявила, что ей захотелось убрать лишнее и освежиться.

Ведущая также показала, как выглядит после стрижки.

Контекст:

Анастасия Ровинская замужем за бизнесменом Ярославом Ровинским. Пара воспитывает сыновей Энея (2016) и Эвана (2014), а также дочь Эмму (2020).

Ведущая после нападения РФ на Украину выехала с детьми в Грецию. 21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину.