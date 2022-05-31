  Дочь Егоровой заявила, что ее мать на самом деле была не такой, какой показывала себя на публике

"Все, что на публику, не всегда так, как есть на самом деле. На публике она очень хорошая мать. Я со своими детьми пытаюсь не быть такой матерью и сделать их детство намного счастливее. Это человек, который создает такой образ, – сказала она. – После последних событий не хочу даже говорить о ней. Вообще не хочу, чтобы она знала, что со мной, что с моими детьми. Никаких контактов".

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Контекст:

Егорова, которая вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года, 26 января 2022 года заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова.

21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину.