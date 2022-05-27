Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание

Ефросинина призналась, что сейчас реализовались все ее страхи: жить не в своей стране, не иметь работы, кому-то не нравиться и быть одной (сейчас она находится вдалеке от мужа).
По словам телеведущей, до 43 лет и до войны она не знала, что такое настоящий хейт, и уже сейчас получила иммунитет к нему.
"Такое впечатление, что сделана прививка", – сказала она.
Ефросинина в свой день рождения раскрыла заветное желание.
"Я загадала, чтобы все украинцы достойно прошли испытание агрессией и ненавистью, которые породила в нас война! Для меня быть украинкой – это быть сильной, свободолюбивой и преданной своему народу и своему делу! Хочу, чтобы мы не дали отчаянию от нескончаемых трагедий задушить в нас любовь и уважение друг к другу!" – заявила она.
Телеведущая отметила, что ее спасает возможность помогать и мечтать о том, как она продолжит это делать после победы Украины. Она попросила общественность присоединиться к большому проекту по психологической реабилитации женщин и детей, пострадавших от войны, который внедряет ее фонд Masha Foundation.
"Это уже вклад в кусочек нашего мирного будущего, и мы в нем скоро встретимся! Сегодня это станет для меня лучшим подарком!" – призналась Ефросинина.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с детьми переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.
В начале мая Ефросинина покинула Украину.