Бульвар Шоубиз
 
27 мая, 2022
 
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Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание

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Ефросинина: Для меня быть украинкой это быть сильной, свободолюбивой и преданной своему народу и своему делу!
Ефросинина: Для меня быть украинкой – это быть сильной, свободолюбивой и преданной своему народу и своему делу!
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая и волонтер Маша Ефросинина в свой день рождения, 26 мая, заявила, что к 43 годам не знала, что такое настоящий хейт. Пост она опубликовала в Instagram.

Ефросинина призналась, что сейчас реализовались все ее страхи: жить не в своей стране, не иметь работы, кому-то не нравиться и быть одной (сейчас она находится вдалеке от мужа).

По словам телеведущей, до 43 лет и до войны она не знала, что такое настоящий хейт, и уже сейчас получила иммунитет к нему.

"Такое впечатление, что сделана прививка", – сказала она.

Ефросинина в свой день рождения раскрыла заветное желание.

"Я загадала, чтобы все украинцы достойно прошли испытание агрессией и ненавистью, которые породила в нас война! Для меня быть украинкой – это быть сильной, свободолюбивой и преданной своему народу и своему делу! Хочу, чтобы мы не дали отчаянию от нескончаемых трагедий задушить в нас любовь и уважение друг к другу!" – заявила она.

Телеведущая отметила, что ее спасает возможность помогать и мечтать о том, как она продолжит это делать после победы Украины. Она попросила общественность присоединиться к большому проекту по психологической реабилитации женщин и детей, пострадавших от войны, который внедряет ее фонд Masha Foundation.

"Это уже вклад в кусочек нашего мирного будущего, и мы в нем скоро встретимся! Сегодня это станет для меня лучшим подарком!" – призналась Ефросинина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с детьми переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.

В начале мая Ефросинина покинула Украину.

Теги: Украина, война, украинцы, война России против Украины, телеведущая, женщины, Маша Ефросинина, хейт, украинки
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