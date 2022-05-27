Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание

Ефросинина: Для меня быть украинкой – это быть сильной, свободолюбивой и преданной своему народу и своему делу! Фото: mashaefrosinina / Instagram

Ефросинина призналась, что сейчас реализовались все ее страхи: жить не в своей стране, не иметь работы, кому-то не нравиться и быть одной (сейчас она находится вдалеке от мужа).

По словам телеведущей, до 43 лет и до войны она не знала, что такое настоящий хейт, и уже сейчас получила иммунитет к нему.

"Такое впечатление, что сделана прививка", – сказала она.

Ефросинина в свой день рождения раскрыла заветное желание.

"Я загадала, чтобы все украинцы достойно прошли испытание агрессией и ненавистью, которые породила в нас война! Для меня быть украинкой – это быть сильной, свободолюбивой и преданной своему народу и своему делу! Хочу, чтобы мы не дали отчаянию от нескончаемых трагедий задушить в нас любовь и уважение друг к другу!" – заявила она.

Телеведущая отметила, что ее спасает возможность помогать и мечтать о том, как она продолжит это делать после победы Украины. Она попросила общественность присоединиться к большому проекту по психологической реабилитации женщин и детей, пострадавших от войны, который внедряет ее фонд Masha Foundation.

"Это уже вклад в кусочек нашего мирного будущего, и мы в нем скоро встретимся! Сегодня это станет для меня лучшим подарком!" – призналась Ефросинина.

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