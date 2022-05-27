"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца

"Никто не забывает о войне, никто не забывает об оккупированных территориях. Я пытаюсь распространять информацию, которую проверяю. Но вместе с тем хочу сказать, что каждый из нас должен бороться на своем фронте. И я борюсь на культурном фронте. Потому что я четко понимаю, что отвечаю за культурный дух нашей страны, за мотивацию наших детей, студентов, которым потом нужно возрождать и восстанавливать нашу страну", – заявила Гвоздева.





Скиншот: ilonagvozdeva / Instagram

Видео своего танца Гвоздева разместила в Instagram 22 мая.

"После долгих раздумий на тему "Что делать дальше, чем заниматься, как жить?" поняла, что танец – это часть меня, моей жизни, это мой воздух, моя сила и моя душа! Это то, что я умею делать лучше всего, то, чему я посвятила почти 30 лет, плодотворно и тяжело работала над собой, своим развитием и достигла в этом успехов. А главное, я точно знаю, что именно сейчас танцы смогут зарядить невероятным позитивом, отвлечься от плохих новостей, дать желание снова радоваться и улыбаться, и получить жизненную энергию!" – написала она.

Гвоздева пообещала, что, вернувшись домой, будет танцевать, заряжать, вдохновлять, учить и возвращаться к жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer * (@ilonagvozdeva)

"Посмотрите вокруг. Война продолжается, гибнут люди, а вы тут танцы разводите, еще и демонстрируете, как вам весело на всю страну", – комментировала liudmula_voitiuk.

"Танцы на костях. Привет с востока", – написала rybalka757.