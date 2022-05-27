Бульвар Шоубиз
 
27 мая, 2022
 
Новости

"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца

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Гвоздева: Я четко понимаю, что отвечаю за культурный дух нашей страны
Гвоздева: Я четко понимаю, что отвечаю за культурный дух нашей страны
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинская танцовщица Илона Гвоздева 26 мая в Stories Instagram ответила на претензию подписчиков, что она забыла о войне, после того как хореограф опубликовала видео со своим танцем.

"Никто не забывает о войне, никто не забывает об оккупированных территориях. Я пытаюсь распространять информацию, которую проверяю. Но вместе с тем хочу сказать, что каждый из нас должен бороться на своем фронте. И я борюсь на культурном фронте. Потому что я четко понимаю, что отвечаю за культурный дух нашей страны, за мотивацию наших детей, студентов, которым потом нужно возрождать и восстанавливать нашу страну", – заявила Гвоздева.


Фото: irinasoponaru / Instagram

Скиншот: ilonagvozdeva / Instagram

Видео своего танца Гвоздева разместила в Instagram 22 мая.

"После долгих раздумий на тему "Что делать дальше, чем заниматься, как жить?" поняла, что танец – это часть меня, моей жизни, это мой воздух, моя сила и моя душа! Это то, что я умею делать лучше всего, то, чему я посвятила почти 30 лет, плодотворно и тяжело работала над собой, своим развитием и достигла в этом успехов. А главное, я точно знаю, что именно сейчас танцы смогут зарядить невероятным позитивом, отвлечься от плохих новостей, дать желание снова радоваться и улыбаться, и получить жизненную энергию!" – написала она.

Гвоздева пообещала, что, вернувшись домой, будет танцевать, заряжать, вдохновлять, учить и возвращаться к жизни.

"Посмотрите вокруг. Война продолжается, гибнут люди, а вы тут танцы разводите, еще и демонстрируете, как вам весело на всю страну", – комментировала liudmula_voitiuk.

"Танцы на костях. Привет с востока", – написала rybalka757.

Контекст:

4 марта Гвоздева сообщила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты.

19 марта хореограф вместе с дочерью и сыном выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. 17 мая вернулась в Украину.

По словам танцовщицы, ее муж в это время служил в Винницкой теробороне, но планировал вернуться в Киев.

Теги: война, соцсети, война России против Украины, танцы, хореограф, Илона Гвоздева, танец, критика
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