"Пять дней из 92-х я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян

"92 день полномасштабной войны. 92 дня я не был в Киеве. Пять дней из этих 92-х я рыдал. 30 дней как перешел на украинский. Всю жизнь буду помнить и не прощу тех, кто напал на мою страну – россиян. Ukraine one love", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Dantes заявлял, что победа над российскими оккупантами зависит в том числе от того, насколько украинцы будут помогать ВСУ и волонтерам. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla.

Певцу Dantes запрещен въезд в РФ на 50 лет. Реагируя на запрет, артист послал россиян "на х...й".