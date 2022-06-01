"А ты знаешь, что у меня нет ножки?" В "Охматдете" рассказали о пятилетней пациентке, пострадавшей от обстрела

Об этом пресс-служба "Охматдета" проинформировала в Facebook.

Поселок, в котором живет девочка, был оккупирован российской армией через две недели после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Все это время вокруг них шли ожесточенные бои. В селе были и раненые, и убитые", – сказано в сообщении. Пятилетняя Марина, по словам ее матери Натальи, за это время научилась различать звуки взрывов от различных боеприпасов.

2 апреля населенный пункт подвергся минометному обстрелу.

"Подвала в доме семьи не было, так что прятались в самой защищенной комнате в центре здания. Но снаряд попал именно в нее: залетел через крышу. В комнате было восемь человек. Марина и ее мама больше всего пострадали. Девочке почти оторвало ногу, а маме многочисленными осколками повредило нижние конечности. Обе истекали кровью. Дедушка смог вытащить внучку из-под завала. К счастью, россияне не забрали у семьи машину, как это делали у соседей. Поэтому раненая семья как можно быстрее пыталась добраться до ближайшей больницы. В их городке больницу разбомбили, поэтому пришлось ехать за 40 км от дома. Все время обстрелы не прекращались. Марина несколько раз теряла сознание. На блокпостах машину тоже пытались расстрелять, но семье повезло", – говорится в релизе.

Первую помощь девочке оказали украинские военнослужащие – они сделали ребенку укол обезболивающего и наложили турникет, а также вызвали бронированный реанимобиль.

Так девочка добралась в Кривой Рог. Марину и ее маму отвезли в разные больницы, они не виделись три недели.

"Марине ампутировали ногу выше колена, но спасли жизнь. Шесть дней девочка находилась в реанимации, постоянно звала маму, лежавшую в другой больнице. Рядом с ребенком всегда была ее тетя, которую она не отпускает от себя до сих пор. В первый день, когда Марина очнулась и увидела родного человека, сказала: "А ты знаешь, что у меня больше нет ножки?" Тетя рассказывает, что Марина много плакала и спрашивала: "Почему я? Почему в наш дом залетел снаряд? Почему мне оторвало ногу?" – рассказали в больнице.

Врачи отмечают, что при перевязках девочка зажмуривает глаза – "не из-за боли, она просто не хочет видеть свою ножку".

Маме девочки ампутировали палец, хотя тоже был риск ампутации. Женщина перенесла две операции и пока не может ходить. Сейчас и мама, и дочь находятся в "Охматдете".

Бабушка и дедушка маленькой Марины остаются в оккупированном селе в Херсонской области.

Как отмечают в больнице, главное желание девочки – "чтобы это больше никогда не повторилось".