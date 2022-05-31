В Украине открыто около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях россиян – Венедиктова

Ежедневно эта цифра увеличивается на 200–300 производств.
Как сообщает CNN, генпрокурор рассказала также, что идентифицированы 600 россиян, подозреваемых в военных преступлениях, 80 фигурантам уже сообщили о подозрении.
По словам Венедиктовой, среди этих россиян есть высокопоставленные военные, политики и "агенты пропаганды РФ".
В отношении троих россиян, обвиняемых в военных преступлениях, уже есть приговоры судов (двум из них были вынесены сегодня), напомнила генпрокурор.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.