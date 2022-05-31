В Украине открыто около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях россиян – Венедиктова

Ежедневно эта цифра увеличивается на 200–300 производств.

Как сообщает CNN, генпрокурор рассказала также, что идентифицированы 600 россиян, подозреваемых в военных преступлениях, 80 фигурантам уже сообщили о подозрении.

По словам Венедиктовой, среди этих россиян есть высокопоставленные военные, политики и "агенты пропаганды РФ".

В отношении троих россиян, обвиняемых в военных преступлениях, уже есть приговоры судов (двум из них были вынесены сегодня), напомнила генпрокурор.

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