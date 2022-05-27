Идентифицирован российский оккупант, который пытал мирных жителей Гостомеля. Венедиктова назвала его имя

Военнослужащего зовут Андрей Хитров, он служит в сводном подразделении управления Росгвардии в Кемеровской области РФ, сообщила генпрокурор.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры совместно с СБУ собрали доказательства того, что он вместе с другими российскими военнослужащими в марте 2022 года в оккупированном Гостомеле "кошмарил" население незаконными обысками. В поисках украинских защитников и правоохранителей захватчики выбивали окна и двери. Во время одного из обысков оккупанты запугивали гражданских оружием. Издевательства дошли до того, что они заставили людей полностью раздеться. После этого людей держали в подвале. Пленников били прикладами оружия по ребрам и ногам, угрожали оружием и имитировали казнь. Нелюди морили их голодом и жаждой", – рассказала Венедиктова.

В Офисе генпрокурора проинформировали, что оккупанты также проводили "фильтрационные мероприятия", проверяя документы и отбирая мобильные телефоны у людей.

Хитрову сообщили о подозрении в жестком поведении с гражданским населением, это нарушение законов и обычаев войны, сообщила Венедиктова.

В ОГП призвали всех, кто узнал Хитрова и имеет информацию о его причастности к другим преступлениям, присылать информацию на сайт https://warcrimes.gov.ua или обращаться в Киевскую областную прокуратуру по телефонам: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Война России против Украины. Главное (обновляется)