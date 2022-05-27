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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Идентифицирован российский оккупант, который пытал мирных жителей Гостомеля. Венедиктова назвала его имя

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Оккупанту сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны
Оккупанту сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Украинские правоохранители идентифицировали российского военнослужащего, который пытал мирных жителей Гостомеля Киевской области. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook и опубликовала фото россиянина.

Военнослужащего зовут Андрей Хитров, он служит в сводном подразделении управления Росгвардии в Кемеровской области РФ, сообщила генпрокурор. 

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры совместно с СБУ собрали доказательства того, что он вместе с другими российскими военнослужащими в марте 2022 года в оккупированном Гостомеле "кошмарил" население незаконными обысками. В поисках украинских защитников и правоохранителей захватчики выбивали окна и двери. Во время одного из обысков оккупанты запугивали гражданских оружием. Издевательства дошли до того, что они заставили людей полностью раздеться. После этого людей держали в подвале. Пленников били прикладами оружия по ребрам и ногам, угрожали оружием и имитировали казнь. Нелюди морили их голодом и жаждой", – рассказала Венедиктова. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=396556689148672&set=a.124194319718245

В Офисе генпрокурора проинформировали, что оккупанты также проводили "фильтрационные мероприятия", проверяя документы и отбирая мобильные телефоны у людей. 

Хитрову сообщили о подозрении в жестком поведении с гражданским населением, это нарушение законов и обычаев войны, сообщила Венедиктова. 

В ОГП призвали всех, кто узнал Хитрова и имеет информацию о его причастности к другим преступлениям, присылать информацию на сайт https://warcrimes.gov.ua или обращаться в Киевскую областную прокуратуру по телефонам: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле шли ожесточенные бои с оккупантами, поселок был под контролем оккупантов. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов, сообщали в Минобороны Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, прокуратура, Гостомель, Киевская область, пытки, война России против Украины, военнослужащий, Росгвардия, подозрение, Ирина Венедиктова, российские оккупанты
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