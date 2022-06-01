ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решение уйти из Северодонецка – стратегически обоснованное, хотя и болезненное. Выводы Института исследования войны

ISW: Украина должна экономить ресурсы и сосредоточиться на возвращении критически важной территории
ISW: Украина должна экономить ресурсы и сосредоточиться на возвращении критически важной территории
Фото: ЕРА

Украина должна экономить военные ресурсы и сосредоточиться на возвращении критически важной территории, а не на защите мест, контроль над которыми не будет определять исход войны, к такому выводу пришли аналитики Института исследования войны (ISW).

В институте считают, что концентрация Москвы на захвате Северодонецка (Луганская область) и Донбасса в целом продолжает создавать уязвимые места для армии России в жизненно важной Херсонской области Украины.

Херсон – единственная область Украины, где российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра. Если оккупанты смогут сохранить там сильный плацдарм, у них будет выгодная позиция для дальнейшего продвижения. С другой стороны, если Украина вернет себе Херсон, она будет в гораздо более сильной позиции.

По мнению аналитиков института, президент РФ Владимир Путин направил максимальные силы и ресурсы на захват отдельных районов Донбасса, хотя это принесет ему только символическую выгоду. Продолжающиеся успешные украинские контрнаступления в Херсоне свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и пользуется уязвимыми местами, созданными действиями армии Путина.

Решения не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка и уйти из него были стратегически обоснованными, хотя и болезненными, пишет ISW. Украина должна экономить свои более ограниченные ресурсы и сосредоточиться на возвращении критически важной территории, а не на защите территории, контроль над которой не будет определять исход войны или условия для возобновления войны.

Грамотная украинская расстановка приоритетов в контрнаступательных и оборонительных операциях вытолкнула оккупантов почти за пределы досягаемости артиллерии Харькова и остановила наступление россиян из Изюма. Оба эти решения являются более важными достижениями, чем оборона Северодонецка, – к такому выводу пришли военные эксперты.

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Утром 30 мая глава ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.

По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян

Утром 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка.

Теги: Владимир Путин, Украина, Харьков, Херсон, Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, оккупация, Северодонецк, Изюм, вторжение, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (150961)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (69348)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (49178)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (47922)
5
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (43467)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29822)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (26864)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21449)
 
 
 
 