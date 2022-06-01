Решение уйти из Северодонецка – стратегически обоснованное, хотя и болезненное. Выводы Института исследования войны

В институте считают, что концентрация Москвы на захвате Северодонецка (Луганская область) и Донбасса в целом продолжает создавать уязвимые места для армии России в жизненно важной Херсонской области Украины.
Херсон – единственная область Украины, где российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра. Если оккупанты смогут сохранить там сильный плацдарм, у них будет выгодная позиция для дальнейшего продвижения. С другой стороны, если Украина вернет себе Херсон, она будет в гораздо более сильной позиции.
По мнению аналитиков института, президент РФ Владимир Путин направил максимальные силы и ресурсы на захват отдельных районов Донбасса, хотя это принесет ему только символическую выгоду. Продолжающиеся успешные украинские контрнаступления в Херсоне свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и пользуется уязвимыми местами, созданными действиями армии Путина.
Решения не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка и уйти из него были стратегически обоснованными, хотя и болезненными, пишет ISW. Украина должна экономить свои более ограниченные ресурсы и сосредоточиться на возвращении критически важной территории, а не на защите территории, контроль над которой не будет определять исход войны или условия для возобновления войны.
Грамотная украинская расстановка приоритетов в контрнаступательных и оборонительных операциях вытолкнула оккупантов почти за пределы досягаемости артиллерии Харькова и остановила наступление россиян из Изюма. Оба эти решения являются более важными достижениями, чем оборона Северодонецка, – к такому выводу пришли военные эксперты.
New: Moscow’s focus on seizing #Severodonetsk (and Donbas) is creating vulnerabilities for Russia in Kherson Oblast, where Ukrainian counter-offensives continue. Ukrainian leadership has apparently wisely avoided matching Putin’s mistaken prioritization. https://t.co/fuO40Ffgx8 pic.twitter.com/Pw5uIY9kLI— ISW (@TheStudyofWar) May 31, 2022
Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.
Утром 30 мая глава ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.
По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян.
Утром 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка.