Решение уйти из Северодонецка – стратегически обоснованное, хотя и болезненное. Выводы Института исследования войны

В институте считают, что концентрация Москвы на захвате Северодонецка (Луганская область) и Донбасса в целом продолжает создавать уязвимые места для армии России в жизненно важной Херсонской области Украины.

Херсон – единственная область Украины, где российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра. Если оккупанты смогут сохранить там сильный плацдарм, у них будет выгодная позиция для дальнейшего продвижения. С другой стороны, если Украина вернет себе Херсон, она будет в гораздо более сильной позиции.

По мнению аналитиков института, президент РФ Владимир Путин направил максимальные силы и ресурсы на захват отдельных районов Донбасса, хотя это принесет ему только символическую выгоду. Продолжающиеся успешные украинские контрнаступления в Херсоне свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и пользуется уязвимыми местами, созданными действиями армии Путина.

Решения не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка и уйти из него были стратегически обоснованными, хотя и болезненными, пишет ISW. Украина должна экономить свои более ограниченные ресурсы и сосредоточиться на возвращении критически важной территории, а не на защите территории, контроль над которой не будет определять исход войны или условия для возобновления войны.

Грамотная украинская расстановка приоритетов в контрнаступательных и оборонительных операциях вытолкнула оккупантов почти за пределы досягаемости артиллерии Харькова и остановила наступление россиян из Изюма. Оба эти решения являются более важными достижениями, чем оборона Северодонецка, – к такому выводу пришли военные эксперты.