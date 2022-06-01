Оккупанты 31 мая штурмовали северные, южные и восточные районы Северодонецка, разрушают инфраструктуру и объекты промышленности – Гайдай

Об этом 1 июня в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
"Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города, – написал руководитель Луганской ОВА. – При этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности".
Гайдай рассказал в Telegram, что оккупанты также пытаются вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Российские захватчики применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Нырково, добавил глава ОВА.
"За минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, 13 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей", – отметил Гайдай.
По его словам, 31 мая в 18.55 противник с самолета атаковал объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ, а днем совершил артобстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений.
Также, как подчеркнул Гайдай, продолжается "циничная ликвидация жилищного фонда" оккупантами.
"В частности, в Горском россиянами разрушены, по меньшей мере, шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два", – резюмировал руководитель Луганской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.
Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. По словам Гайдая, Северодонецк обстреливают круглосуточно и достаточно хаотично.
26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа.
Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.
Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись внутрь города.
По состоянию на 31 мая город не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян.