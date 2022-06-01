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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 31 мая штурмовали северные, южные и восточные районы Северодонецка, разрушают инфраструктуру и объекты промышленности – Гайдай

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Оккупанты закрепляются в центре Северодонецка, отметил Гайдай
Оккупанты закрепляются в центре Северодонецка, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска закрепляются в центре Северодонецка Луганской области, ведут штурмовые действия.

Об этом 1 июня в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города, – написал руководитель Луганской ОВА. – При этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности".

Гайдай рассказал в Telegram, что оккупанты также пытаются вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Российские захватчики применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Нырково, добавил глава ОВА.

"За минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, 13 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей", – отметил Гайдай.

По его словам, 31 мая в 18.55 противник с самолета атаковал объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ, а днем совершил артобстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений.

Также, как подчеркнул Гайдай, продолжается "циничная ликвидация жилищного фонда" оккупантами.

"В частности, в Горском россиянами разрушены, по меньшей мере, шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два", – резюмировал руководитель Луганской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. По словам Гайдая, Северодонецк обстреливают круглосуточно и достаточно хаотично. 

26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа.

Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.

Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись внутрь города.

По состоянию на 31 мая город не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян.

Теги: Россия, Украина, автомобили, Луганская область, захват, оккупация, авиация, штурм, Северодонецк, Азот, Лисичанск, Николаевка, Горское, артиллерия, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Врубовка, инфраструктура, российские оккупанты, Белогоровка, школа
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