Оккупанты 31 мая штурмовали северные, южные и восточные районы Северодонецка, разрушают инфраструктуру и объекты промышленности – Гайдай

Об этом 1 июня в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города, – написал руководитель Луганской ОВА. – При этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности".

Гайдай рассказал в Telegram, что оккупанты также пытаются вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Российские захватчики применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Нырково, добавил глава ОВА.

"За минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, 13 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей", – отметил Гайдай.

По его словам, 31 мая в 18.55 противник с самолета атаковал объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ, а днем совершил артобстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений.

Также, как подчеркнул Гайдай, продолжается "циничная ликвидация жилищного фонда" оккупантами.

"В частности, в Горском россиянами разрушены, по меньшей мере, шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два", – резюмировал руководитель Луганской ОВА.

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