РФ пытается окружить украинские войска в Северодонецке, но необходимости в их отходе нет – Генштаб ВСУ

"Идут ожесточенные бои, уличные бои. Говорить, что 80% или 60% контролируются противником, невозможно. Потому что на конец вчерашних суток ситуация была одна. Ночью наши подразделения провели активные действия и часть квартала взяли под свой контроль. Я не могу сейчас в процентах сказать. Действительно, ситуация напряженная. Относительно отхода наших войск. На данный момент перед подразделением, которое ведет оборону Северодонецка, такой задачи нет. Подразделения будут выполнять задания всем имеющимся составом сил и средств, при имеющемся ресурсе. Если я вам скажу, что подошло подкрепление, то заставлю врага задуматься над этим и принять определенные меры... Еще раз подчеркиваю: ВСУ делают все возможное, чтобы вся наша территория была под нашим контролем", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Громова, угроза захвата города российскими войсками существует.

"В случае захвата Северодонецка мы будем вынуждены вести оборону по берегу реки и будем вести бой также из городской застройки", – сообщил он.

Журналисты спросили о готовности украинских военных отступить из Северодонецка, чтобы не попасть в окружение.

"Да, противник пытается окружить наши войска. Но я бы так критично не ставил вопрос – готовы мы или не готовы. Военнослужащий должен быть готов к любому развитию ситуации, но все мероприятия, все действия, которые проводят как военнослужащие, так и подразделения в целом, заключаются в выполнении единого замысла. На данное время в замыслах командования, Генерального штаба нет необходимости отходить нашим воинским частям с территорий, которые вы назвали. На данный момент угроза создана, противник пытается, но необходимости в этом нет", – ответил Громов.