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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ пытается окружить украинские войска в Северодонецке, но необходимости в их отходе нет – Генштаб ВСУ

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Оккупанты зашли в Северодонецк 30 мая, в городе повреждено 90% жилого фонда
Оккупанты зашли в Северодонецк 30 мая, в городе повреждено 90% жилого фонда
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

В Северодонецке Луганской области идут ожесточенные уличные бои. Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил на брифинге в "Медиацентре Украины", трансляцию вел "Укринформ".

"Идут ожесточенные бои, уличные бои. Говорить, что 80% или 60% контролируются противником, невозможно. Потому что на конец вчерашних суток ситуация была одна. Ночью наши подразделения провели активные действия и часть квартала взяли под свой контроль. Я не могу сейчас в процентах сказать. Действительно, ситуация напряженная. Относительно отхода наших войск. На данный момент перед подразделением, которое ведет оборону Северодонецка, такой задачи нет. Подразделения будут выполнять задания всем имеющимся составом сил и средств, при имеющемся ресурсе. Если я вам скажу, что подошло подкрепление, то заставлю врага задуматься над этим и принять определенные меры... Еще раз подчеркиваю: ВСУ делают все возможное, чтобы вся наша территория была под нашим контролем", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов. 

По словам Громова, угроза захвата города российскими войсками существует.

"В случае захвата Северодонецка мы будем вынуждены вести оборону по берегу реки и будем вести бой также из городской застройки", – сообщил он. 

Журналисты спросили о готовности украинских военных отступить из Северодонецка, чтобы не попасть в окружение. 

"Да, противник пытается окружить наши войска. Но я бы так критично не ставил вопрос – готовы мы или не готовы. Военнослужащий должен быть готов к любому развитию ситуации, но все мероприятия, все действия, которые проводят как военнослужащие, так и подразделения в целом, заключаются в выполнении единого замысла. На данное время в замыслах командования, Генерального штаба нет необходимости отходить нашим воинским частям с территорий, которые вы назвали. На данный момент угроза создана, противник пытается, но необходимости в этом нет", – ответил Громов.

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах оставалось 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.

По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян, информировал Гайдай. По его данным, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда. 

Утром 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка. Вечером 1 июня Генштаб сообщил, что российские оккупанты установили контроль над восточной частью города.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, Северодонецк, Сергей Гайдай
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