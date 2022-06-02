Для наступления вглубь Донецкой области оккупантам понадобится пауза, это может привести к потере динамики – разведка Великобритании

Об этом 2 июня в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что оккупанты продолжают "увеличивать локальные успехи благодаря сильной концентрации артиллерии", при этом российские войска несут потери.

Подчеркивается, что форсирование реки Северский Донец есть жизненно важным для оккупантов, так как они готовятся перейти к наступлению на Донецкую область.

"Потенциальные места переправы находятся между Северодонецком и соседним городом Лисичанск; и недалеко от недавно захваченного Лимана [Донецкой области]. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, которые разрушили существующие мосты", – рассказали в британской разведке.

В минобороны считают, что РФ, вероятно, понадобится хотя бы короткая тактическая пауза, чтобы "передислоцироваться к форсированию реки и последующим атакам вглубь Донецкой области, где украинские вооруженные силы подготовили оборонительные позиции".

"Это может привести к потере части импульса, набранного за последнюю неделю", – резюмировали в британской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/oC4NSGhSQT — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 2, 2022