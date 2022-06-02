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Для наступления вглубь Донецкой области оккупантам понадобится пауза, это может привести к потере динамики – разведка Великобритании

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Форсирование реки Северский Донец является жизненно важным для оккупантов, считают в британской разведке
Форсирование реки Северский Донец является жизненно важным для оккупантов, считают в британской разведке
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска взяли под контроль большую часть Северодонецка Луганской области, но основная дорога, ведущая к северодонецкому "котлу", вероятно, остается под контролем Украины.

Об этом 2 июня в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что оккупанты продолжают "увеличивать локальные успехи благодаря сильной концентрации артиллерии", при этом российские войска несут потери.

Подчеркивается, что форсирование реки Северский Донец есть жизненно важным для оккупантов, так как они готовятся перейти к наступлению на Донецкую область.  

"Потенциальные места переправы находятся между Северодонецком и соседним городом Лисичанск; и недалеко от недавно захваченного Лимана [Донецкой области]. В обоих местах линия реки, вероятно, по-прежнему контролируется украинскими силами, которые разрушили существующие мосты", – рассказали в британской разведке.

В минобороны считают, что РФ, вероятно, понадобится хотя бы короткая тактическая пауза, чтобы "передислоцироваться к форсированию реки и последующим атакам вглубь Донецкой области, где украинские вооруженные силы подготовили оборонительные позиции".

"Это может привести к потере части импульса, набранного за последнюю неделю", – резюмировали в британской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В РФ эту войну называют спецоперацией.

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Политической целью России, вероятно, является полная оккупация территорий Донецкой и Луганской областей, считают в разведке Великобритании.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Луганская область, Донецкая область, захват, оккупация, Лиман, Северодонецк, разведка, оборона, Лисичанск, Северский Донец, артиллерия, вторжение, переправа, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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