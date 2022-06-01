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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия сосредоточила огневую мощь в Луганской области – разведка Британии

С 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка
С 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка
Фото: EPA

Основная огневая мощь России сосредоточена в небольшом секторе Луганской области. Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.

С 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка, российские войска приближались к центру города. Более половины города сейчас, вероятно, оккупировано российскими войсками, в том числе чеченскими боевиками, отмечает разведка.

За пределами Донбасса Россия продолжает наносить дальние ракетные удары по инфраструктуре на территории Украины.

В разведке отмечает, что одна из целей РФ – стратегически важный мост, который связывает Украину с портами на Дунае, критически важными для экспорта украинского зерна в условиях российской блокады Черного моря.

Вероятно, речь идет о мосте через Днестровский лиман в Одесской области, по которому армия РФ несколько раз запускала ракеты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Луганской области войска РФ сосредоточили усилия на Северодонецке – городе, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины, а 26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа.

Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись внутрь города. По состоянию на 31 мая город не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, Луганская область, Северодонецк, война России против Украины, российские оккупанты
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