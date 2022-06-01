Россия сосредоточила огневую мощь в Луганской области – разведка Британии

С 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка Фото: EPA

С 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка, российские войска приближались к центру города. Более половины города сейчас, вероятно, оккупировано российскими войсками, в том числе чеченскими боевиками, отмечает разведка.

За пределами Донбасса Россия продолжает наносить дальние ракетные удары по инфраструктуре на территории Украины.

В разведке отмечает, что одна из целей РФ – стратегически важный мост, который связывает Украину с портами на Дунае, критически важными для экспорта украинского зерна в условиях российской блокады Черного моря.

Вероятно, речь идет о мосте через Днестровский лиман в Одесской области, по которому армия РФ несколько раз запускала ракеты.

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