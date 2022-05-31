Политической целью России, вероятно, является полная оккупация территорий Донецкой и Луганской областей – разведка Великобритании

Захват РФ Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в окружении Северодонецка, отметили в британской разведке (фото иллюстративное) Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом 31 мая в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что захват РФ Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в "окружении Северодонецка и закрытии "котла" вокруг украинских военных в Луганской области".

"Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, идут уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются", – говорится в сообщении.

В то же время, по мнению британской разведки, пути к потенциальному "котлу", скорее всего, останутся под контролем Украины.

"Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сгруппировав силы и ведя огонь на относительно небольшой территории", – отмечается в сообщении.

Это вынуждает РФ рисковать на других временно оккупированных территориях, добавили в минобороны Великобритании.

"Политическая цель России, вероятно, состоит в том, чтобы полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы достичь этого, России нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск [Донецкой области] и главную дорогу М-04 Днепр – Донецк", – резюмировали в британской разведке.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/EL8MZDZ4WH — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 31, 2022