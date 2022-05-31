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Политической целью России, вероятно, является полная оккупация территорий Донецкой и Луганской областей – разведка Великобритании

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Захват РФ Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в окружении Северодонецка, отметили в британской разведке (фото иллюстративное)
Захват РФ Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в окружении Северодонецка, отметили в британской разведке (фото иллюстративное)
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Политической целью России, которая 24 февраля напала на Украину, вероятно, является оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом 31 мая в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что захват РФ Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в "окружении Северодонецка и закрытии "котла" вокруг украинских военных в Луганской области".

"Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, идут уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются", – говорится в сообщении.

В то же время, по мнению британской разведки, пути к потенциальному "котлу", скорее всего, останутся под контролем Украины.

"Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сгруппировав силы и ведя огонь на относительно небольшой территории", – отмечается в сообщении.

Это вынуждает РФ рисковать на других временно оккупированных территориях, добавили в минобороны Великобритании.

"Политическая цель России, вероятно, состоит в том, чтобы полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы достичь этого, России нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск [Донецкой области] и главную дорогу М-04 Днепр – Донецк", – резюмировали в британской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В РФ эту войну называют спецоперацией.

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Российские оккупационные войска готовятся к наступлению по двум направлениям, сообщили 31 мая в Генштабе ВСУ. В частности, оккупанты проводят перегруппировку и подготовку к наступлению на лиманском направлении. На северодонецком направлении противник осуществляет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются, отметили в Генштабе.

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