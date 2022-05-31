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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Часть Северодонецка контролируется россиянами – Гайдай

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Оккупанті продолжают штурм Северодонецка
Оккупанті продолжают штурм Северодонецка
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Ситуация с безопасностью в Луганской области по состоянию на утро 31 мая "сверхсложная", заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Об этом он сообщил в Telegram.

"Часть Северодонецка контролируется россиянами. Свободно продвигаться по городу они не могут – наши бойцы еще остаются в населенном пункте", – написал Гайдай. 

По его словам, оккупанты планируют "операцию по зачистке" территории окрестных сел. 

Чиновник добавил, что раненых волонтеров удалось вывезти из Северодонецка, но с пропавшими врачами из обстрелянной "скорой" нет связи уже третьи сутки;

"Гуманитарные грузы доставляем только в Лисичанск и Горскую громаду", – написал Гайдай. 

По словам главы ОВА, россияне продолжают штурм Северодонецка и Тошковки. Количество жертв среди мирного населения в захваченных российскими оккупантами районах Северодонецка сейчас неизвестно. При этом оккупанты снимают постановочные видео, где их "радостно встречают местные жители".

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до полномасштабной войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала вторжения там погибли около 1,5 тыс. человек.

Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. 

Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.

26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа, однако большая часть города оставалась под контролем ВСУ.

Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка.

Теги: Луганская область, захват, Северодонецк, Сергей Гайдай, Тошковка, наступление, война России против Украины
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