Часть Северодонецка контролируется россиянами – Гайдай

"Часть Северодонецка контролируется россиянами. Свободно продвигаться по городу они не могут – наши бойцы еще остаются в населенном пункте", – написал Гайдай.

По его словам, оккупанты планируют "операцию по зачистке" территории окрестных сел.

Чиновник добавил, что раненых волонтеров удалось вывезти из Северодонецка, но с пропавшими врачами из обстрелянной "скорой" нет связи уже третьи сутки;

"Гуманитарные грузы доставляем только в Лисичанск и Горскую громаду", – написал Гайдай.

По словам главы ОВА, россияне продолжают штурм Северодонецка и Тошковки. Количество жертв среди мирного населения в захваченных российскими оккупантами районах Северодонецка сейчас неизвестно. При этом оккупанты снимают постановочные видео, где их "радостно встречают местные жители".