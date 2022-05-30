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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовит масштабное наступление на Славянск, мэр города призывает людей эвакуироваться

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Оккупанты планируют атаку со стороны Изюма и Лимана
Оккупанты планируют атаку со стороны Изюма и Лимана
Фото: ЕРА

Армия России готовит наступление на Славянск (Донецкая область) сразу с нескольких направлений. Об этом 30 мая в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Войска РФ проводят перегруппировку для возобновления штурма по направлениям Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково, говорится в сообщении. Также, по данным Генштаба, они перебросили в район Изюма 250 единиц вооружения и военной техники и отремонтировали железнодорожный мост в районе города Купянска, чтобы ускорить снабжение.

Севернее Изюма для авиационной поддержки готовящейся атаки противник разместил эскадрилью ударных вертолетов Ка-52.

Оккупанты также готовятся к атаке в направлении Славянска со стороны недавно захваченного Лимана.

29 мая глава Славянской военной администрации Вадим Лях сообщил в Telegram, что в городе часть микрорайонов отключена от электроэнергии, также поврежден водопровод, мэр города призвал жителей покинуть дома.

"В этой ситуации лучшим выходом для населения является эвакуация. На завтра есть возможность записаться на эвакуационный рейс в Ровенскую область с расселением", – написал он.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Российские оккупанты возобновили наступление на славянском направлении и активно атакуют украинских защитников на донецком. Об этом 27 мая в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Теги: Славянск, Генштаб ВСУ, оккупация, Лиман, Северодонецк, Изюм, Барвенково, армия РФ, Купянск, война России против Украины, Бахмут
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