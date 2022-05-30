Россия готовит масштабное наступление на Славянск, мэр города призывает людей эвакуироваться

Войска РФ проводят перегруппировку для возобновления штурма по направлениям Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково, говорится в сообщении. Также, по данным Генштаба, они перебросили в район Изюма 250 единиц вооружения и военной техники и отремонтировали железнодорожный мост в районе города Купянска, чтобы ускорить снабжение.

Севернее Изюма для авиационной поддержки готовящейся атаки противник разместил эскадрилью ударных вертолетов Ка-52.

Оккупанты также готовятся к атаке в направлении Славянска со стороны недавно захваченного Лимана.

29 мая глава Славянской военной администрации Вадим Лях сообщил в Telegram, что в городе часть микрорайонов отключена от электроэнергии, также поврежден водопровод, мэр города призвал жителей покинуть дома.

"В этой ситуации лучшим выходом для населения является эвакуация. На завтра есть возможность записаться на эвакуационный рейс в Ровенскую область с расселением", – написал он.