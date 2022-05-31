Гайдай: Количество жертв в захваченных районах Северодонецка неизвестно. Тысячи оставшихся в городе людей боятся расправы, как было в Буче

Он отметил, что противник продолжает штурм Северодонецка.
"Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики… Оставшиеся в городе тысячи [жителей] боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче", – подчеркнул глава ОВА.
По словам Гайдая, оккупанты снимают постановочные видео, где их "радостно встречают местные жители".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.
Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. По словам Гайдая, Северодонецк обстреливают круглосуточно и достаточно хаотично.
26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа, однако большая часть города все еще под контролем ВСУ.
Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.
Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись внутрь города.