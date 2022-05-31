Гайдай: Количество жертв в захваченных районах Северодонецка неизвестно. Тысячи оставшихся в городе людей боятся расправы, как было в Буче

Он отметил, что противник продолжает штурм Северодонецка.

"Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики… Оставшиеся в городе тысячи [жителей] боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче", – подчеркнул глава ОВА.

По словам Гайдая, оккупанты снимают постановочные видео, где их "радостно встречают местные жители".

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