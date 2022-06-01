В Северодонецке ВСУ провели пробные контратаки и взяли в плен шестерых российских солдат – Гайдай

"Оккупировано около 80% областного центра, включая восточные кварталы. Уличные бои продолжаются. На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плену шестеро рашистов. Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца!" – заявил он.
Гайдай добавил, что под обстрелами остается вся подконтрольная правительству территория Луганской области.
"Нам удается завозить гуманитарные грузы во многие населенные пункты, и даже эвакуировать людей. Лисичанск под украинским контролем. Это выгодная в военном отношении позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей. Оборона города мощная", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.
Утром 30 мая глава ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.
По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян.
Утром 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка.
Вечером 1 июня Генштаб сообщил, что российские оккупанты установили контроль над восточной частью Северодонецка.