В Северодонецке ВСУ провели пробные контратаки и взяли в плен шестерых российских солдат – Гайдай

"Оккупировано около 80% областного центра, включая восточные кварталы. Уличные бои продолжаются. На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плену шестеро рашистов. Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца!" – заявил он.

Гайдай добавил, что под обстрелами остается вся подконтрольная правительству территория Луганской области.

"Нам удается завозить гуманитарные грузы во многие населенные пункты, и даже эвакуировать людей. Лисичанск под украинским контролем. Это выгодная в военном отношении позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей. Оборона города мощная", – заявил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)