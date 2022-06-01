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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке ВСУ провели пробные контратаки и взяли в плен шестерых российских солдат – Гайдай

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Гайдай: Уличные бои в Северодонецке продолжаются
Гайдай: Уличные бои в Северодонецке продолжаются
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Под оккупацией находится около 80% Северодонецка Луганской области. Об этом в Telegram 1 июня сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Оккупировано около 80% областного центра, включая восточные кварталы. Уличные бои продолжаются. На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плену шестеро рашистов. Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца!" – заявил он.

Гайдай добавил, что под обстрелами остается вся подконтрольная правительству территория Луганской области.

"Нам удается завозить гуманитарные грузы во многие населенные пункты, и даже эвакуировать людей. Лисичанск под украинским контролем. Это выгодная в военном отношении позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей. Оборона города мощная", – заявил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Утром 30 мая глава ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.

По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян

Утром 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка.

Вечером 1 июня Генштаб сообщил, что российские оккупанты установили контроль над восточной частью Северодонецка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Северодонецк, Сергей Гайдай, война России против Украины
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