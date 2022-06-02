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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ведут штурмовые действия на двух направлениях – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают вести активные боевые действия в Северодонецке
Оккупанты продолжают вести активные боевые действия в Северодонецке
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты ведут штурмовые действия на двух направлениях. Об этом 2 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Ведется штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного нашими подразделениями огневого поражения [противник] отошел", – говорится в сообщении.

Штурмовые действия оккупанты также ведут на северодонецком направлении – прежде всего, в городе Северодонецк. При поддержке минометного огня враг проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.

Помимо этого, на лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отошел.

С территории РФ оккупанты из минометов обстреляли населенные пункты Середина-Буда и Прогресс Сумской области и Леоновку Черниговской области.

"Российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов, продолжают информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и детских садах", – отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/330568765922875

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Лиман, Северодонецк, ВСУ, обстрелы, Прогресс, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Белогоровка
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