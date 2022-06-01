Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду – мэр

"Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и еды. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности. В основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов", – говорится в сообщении.
В горсовете напомнили, что в Мариуполе с марта нет централизованного водоснабжения, света и газа.
"Стабильное продовольственное обеспечение горожан до сих пор не налажено", – добавили в мэрии.
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Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек. По информации украинских военных, россияне убили 25 тыс. человек.
Еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города, сообщал мэр Вадим Бойченко.