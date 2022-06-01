Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду – мэр

Мэр сообщил, что жители Мариуполя жалуются на острую нехватку воды и еды Фото: EPA

"Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и еды. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности. В основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов", – говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что в Мариуполе с марта нет централизованного водоснабжения, света и газа.

"Стабильное продовольственное обеспечение горожан до сих пор не налажено", – добавили в мэрии.

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