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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду – мэр

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Мэр сообщил, что жители Мариуполя жалуются на острую нехватку воды и еды
Мэр сообщил, что жители Мариуполя жалуются на острую нехватку воды и еды
Фото: EPA

Российские оккупанты заставляют жителей Мариуполя Донецкой области работать за воду. Об этом сообщил в Telegram Мариупольский горсовет со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко 1 июня.

"Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и еды. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности. В основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов", – говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что в Мариуполе с марта нет централизованного водоснабжения, света и газа. 

"Стабильное продовольственное обеспечение горожан до сих пор не налажено", – добавили в мэрии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли  взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек. По информации украинских военных, россияне убили 25 тыс. человек.

Еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города, сообщал мэр Вадим Бойченко. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, вода, война России против Украины, Вадим Бойченко
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