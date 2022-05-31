Аннексия Мариуполя перешла в активную стадию реализации – советник мэра

По его словам, мариупольцы должны сначала получить "справку о регистрации" в оккупированном Донецке, а затем подать документы на паспорт в Новоазовск – в так называемую миграционную службу "ДНР".
"Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную", – написал Андрющенко.
25 мая он сообщал, что оккупационные власти "ДНР" "дали старт" для получения российских паспортов, в частности жителями Мариуполя, без необходимости получения "документов ДНР".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО президент РФ Владимир Путин подписал в мае 2019 года; в июле – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.
25 мая 2022 года Путин упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". В ЕС заявили, что российские указы о "паспортизации" жителей временно оккупированных территорий Украины никто никогда не признает.