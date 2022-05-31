ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аннексия Мариуполя перешла в активную стадию реализации – советник мэра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В оккупированном Мариуполе Россия активно готовит паспортизацию
В оккупированном Мариуполе Россия активно готовит паспортизацию
Фото: EPA

В оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики начали процедуру приема документов горожан, чтобы выдать им российские паспорта. Об этом заявил 30 мая в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, мариупольцы должны сначала получить "справку о регистрации" в оккупированном Донецке, а затем подать документы на паспорт в Новоазовск – в так называемую миграционную службу "ДНР".

"Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную", – написал Андрющенко.

25 мая он сообщал, что оккупационные власти "ДНР" "дали старт" для получения российских паспортов, в частности жителями Мариуполя, без необходимости получения "документов ДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО президент РФ Владимир Путин подписал в мае 2019 года; в июле – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.

25 мая 2022 года Путин упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". В ЕС заявили, что российские указы о "паспортизации" жителей временно оккупированных территорий Украины никто никогда не признает.

Теги: Россия, оккупация, паспорт, Мариуполь, гражданство, аннексия, война России против Украины, документы, ОРДЛО, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (66217)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (61174)
3
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (42767)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (42449)
5
Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (38256)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (28689)
7
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21149)
8
"Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне (20050)
 
 
 
 