Аннексия Мариуполя перешла в активную стадию реализации – советник мэра

По его словам, мариупольцы должны сначала получить "справку о регистрации" в оккупированном Донецке, а затем подать документы на паспорт в Новоазовск – в так называемую миграционную службу "ДНР".

"Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную", – написал Андрющенко.

25 мая он сообщал, что оккупационные власти "ДНР" "дали старт" для получения российских паспортов, в частности жителями Мариуполя, без необходимости получения "документов ДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)