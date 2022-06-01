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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ремонтируют свою военную технику на заводе во временно оккупированном Бериславе – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты в войне против Украины потеряли 1361 танк, сообщал Генштаб ВСУ
Российские оккупанты в войне против Украины потеряли 1361 танк, сообщал Генштаб ВСУ
Фото: EPA

Российские оккупанты ремонтируют свою военную технику на временно оккупированных территориях Украины. Об этом 1 июня сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В отдельных населенных пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/330226645957087

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 1 июня, потери российской армии достигли около 30,7 тыс. военных, а также 1361 танк, 208 самолетов, 175 вертолетов, 3343 боевых бронированных машин, 2290 единиц автомобильной техники и автоцистерн и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, война России против Украины, российские оккупанты
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