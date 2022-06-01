Оккупанты ремонтируют свою военную технику на заводе во временно оккупированном Бериславе – Генштаб ВСУ

"В отдельных населенных пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 1 июня, потери российской армии достигли около 30,7 тыс. военных, а также 1361 танк, 208 самолетов, 175 вертолетов, 3343 боевых бронированных машин, 2290 единиц автомобильной техники и автоцистерн и другое.