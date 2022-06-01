Оккупанты ремонтируют свою военную технику на заводе во временно оккупированном Бериславе – Генштаб ВСУ

"В отдельных населенных пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)