Зеленский рассказал об "определенных успехах в Северодонецке" и цинизме российской армии

Зеленский: Чем дольше продолжается война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю Фото: president.gov.ua

"Имеем определенные успехи в боях в Северодонецке, но еще рано говорить, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанск, Бахмут и других. Много, много таких городов, где идет мощная атака России. Российская армия применяет все имеющиеся у нее вооруженные возможности", – сказал президент.

Он подчеркнул, что РФ "вообще не считает людей".

"Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто оккупанты использует именно тех людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой Луганской областей. Российские солдаты часто просто прячутся за спинами этих так называемых мобилизованных. Чем дольше продолжается война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю", – добавил Зеленский.