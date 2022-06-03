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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал об "определенных успехах в Северодонецке" и цинизме российской армии

Зеленский: Чем дольше продолжается война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю
Зеленский: Чем дольше продолжается война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю
Фото: president.gov.ua

Ситуация на Донбассе за последние сутки существенно не изменилась. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, опубликованном в Facebook.

"Имеем определенные успехи в боях в Северодонецке, но еще рано говорить, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанск, Бахмут и других. Много, много таких городов, где идет мощная атака России. Российская армия применяет все имеющиеся у нее вооруженные возможности", – сказал президент. 

Он подчеркнул, что РФ "вообще не считает людей". 

"Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто оккупанты использует именно тех людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой  Луганской областей. Российские солдаты часто просто прячутся за спинами этих так называемых мобилизованных. Чем дольше продолжается война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю", – добавил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1404358396703282/

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах оставалось 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.

По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян, информировал Гайдай. По его данным, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда. Вечером 1 июня Генштаб сообщил, что российские оккупанты установили контроль над восточной частью города.

Как сказал 2 мая замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Северодонецк, Лисичанск, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут
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