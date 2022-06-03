Зеленский рассказал об "определенных успехах в Северодонецке" и цинизме российской армии

"Имеем определенные успехи в боях в Северодонецке, но еще рано говорить, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанск, Бахмут и других. Много, много таких городов, где идет мощная атака России. Российская армия применяет все имеющиеся у нее вооруженные возможности", – сказал президент.
Он подчеркнул, что РФ "вообще не считает людей".
"Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто оккупанты использует именно тех людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой Луганской областей. Российские солдаты часто просто прячутся за спинами этих так называемых мобилизованных. Чем дольше продолжается война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю", – добавил Зеленский.
Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах оставалось 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.
Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.
По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян, информировал Гайдай. По его данным, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда. Вечером 1 июня Генштаб сообщил, что российские оккупанты установили контроль над восточной частью города.
Как сказал 2 мая замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.