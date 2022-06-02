Пионтковский: У России нет ресурсов для захвата Киева

"Мне кажется, у России сейчас нет ресурсов для захвата Киева. Ну, возьмут они Северодонецк, Лисичанск... На пути еще два таких столпа обороны – Славянск и Краматорск. Думаю, критический месяц до того, как Запад поймет, что оружие нужно поставлять непрерывным потоком, уже проходит", – сказал Пионтковский.

По его словам, Украина может победить.

"У Украины уничтожен военно-промышленный потенциал. Она может продолжать героическое сопротивление и победить только при масштабных поставках современного военного вооружения, причем немедленных. Все решается сейчас. Мы переживаем самые критические дни этой войны. Это не просто российско-украинская война, а событие, определяющее весь ход мировой истории в ХХІ веке. Я верю в Украину и ее союзников. Безусловно, Украина победит, несмотря на тяжелейшее разочарование в поведении многих ее западных союзников", – заявил Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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