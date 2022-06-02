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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: У России нет ресурсов для захвата Киева

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Пионтковский: Верю в Украину и ее союзников
Пионтковский: Верю в Украину и ее союзников
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сейчас Украина переживает самый критический период российско-украинской войны, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"Мне кажется, у России сейчас нет ресурсов для захвата Киева. Ну, возьмут они Северодонецк, Лисичанск... На пути еще два таких столпа обороны – Славянск и Краматорск. Думаю, критический месяц до того, как Запад поймет, что оружие нужно поставлять непрерывным потоком, уже проходит", – сказал Пионтковский.

По его словам, Украина может победить.

"У Украины уничтожен военно-промышленный потенциал. Она может продолжать героическое сопротивление и победить только при масштабных поставках современного военного вооружения, причем немедленных. Все решается сейчас. Мы переживаем самые критические дни этой войны. Это не просто российско-украинская война, а событие, определяющее весь ход мировой истории в ХХІ веке. Я верю в Украину и ее союзников. Безусловно, Украина победит, несмотря на тяжелейшее разочарование в поведении многих ее западных союзников", – заявил Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостяху Гордона / YouTube
Контекст:

27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.

В Киевской городской госадминистрации сообщили, что угроза нападения на столицу Украины сохраняется. Вместе с тем там считают, что за короткий срок российские войска не смогут подготовиться к повторному нападению. "Мы ежедневно следим за действиями противника. Угроза существует и будет, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!" – подчеркнули в администрации.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Дмитрий Гордон, Украина, Славянск, война, вооружение, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск, Андрей Пионтковский, война России против Украины, интервью
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