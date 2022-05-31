Пионтковский: Позиция Блинкена и Остина – двух друзей Украины – непоколебима

"Важно, что позиция госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина – двух друзей Украины – непоколебима. Как Остин говорил в Киеве 25 апреля, что наша цель – победа Украины, восстановление ее территориальной целостности, и очень важно – он добавил – ослабление России до такой степени, чтобы она не могла повторять свою агрессию. А через два дня в Рамштайне он обещал перевернуть небо и землю, чтобы осуществить эту цель и помочь победе Украины. Их позиция не изменилась", – подчеркнул Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона обращается относительно таких РСЗО ко многим странам. "Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах просто стоят, а для нас это выживание, эти системы MLRS", – объяснял он.

30 мая бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол заявил, что Украина получит от Соединенных Штатов ракетные системы с большей дальностью, чем получает сейчас. Он подчеркнул, что уточняющие комментарии администрации президента США по поставкам ракетных систем MLRS "более обнадеживают".