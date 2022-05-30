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Пионтковский: Пятерых американцев после победы я номинирую на звание Героя Украины

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Пионтковский рассказал о штабе поддержки Украины в Америке
Пионтковский рассказал о штабе поддержки Украины в Америке
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Поддержка Украины в Вашингтоне держится на пяти американских деятелях, сообщил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"Надо отдать должное штабу поддержки Украины в США. После победы я номинирую пятерых американцев на звание Героя Украины – это, конечно, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и три интеллектуала из Atlantic Council – [координатор санкционной политики Госдепартамента США в 2013–2017 годах] Дэвид Фрид, [посол США в Украине в 2003–2006 годах] Джон Хербст и [заместитель генерального секретаря НАТО в 2012–2016 годах] Александр Вершбоу. Все очень хорошо известны в Украине. На этих людях держится поддержка Украины в Вашингтоне", – сказал Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Дмитрий Гордон, Александр Вершбоу, Андрей Пионтковский, Герой Украины, Энтони Блинкен, Джон Хербст, Дэниел Фрид, Ллойд Остин
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