Пионтковский: Пятерых американцев после победы я номинирую на звание Героя Украины

"Надо отдать должное штабу поддержки Украины в США. После победы я номинирую пятерых американцев на звание Героя Украины – это, конечно, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и три интеллектуала из Atlantic Council – [координатор санкционной политики Госдепартамента США в 2013–2017 годах] Дэвид Фрид, [посол США в Украине в 2003–2006 годах] Джон Хербст и [заместитель генерального секретаря НАТО в 2012–2016 годах] Александр Вершбоу. Все очень хорошо известны в Украине. На этих людях держится поддержка Украины в Вашингтоне", – сказал Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



