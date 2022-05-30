В КГГА ответили, есть ли вероятность повторного нападения РФ на Киев

В КГГА не исключают повторной атаки на Киев Фото: EPA

В ведомстве сообщили, что в Брянской и Курской областях признаков формирования войск не наблюдается. Однако Российская Федерация может также использовать и территорию Беларуси.

"Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, опасность повторного наступления остается", – говорят в КГГА.

Вместе с тем для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно, уверены в ведомстве.

"Мы ежедневно следим за действиями противника. Угроза существует и будет, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!" – подытожили в КГГА.

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