В КГГА ответили, есть ли вероятность повторного нападения РФ на Киев

В ведомстве сообщили, что в Брянской и Курской областях признаков формирования войск не наблюдается. Однако Российская Федерация может также использовать и территорию Беларуси.
"Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, опасность повторного наступления остается", – говорят в КГГА.
Вместе с тем для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно, уверены в ведомстве.
"Мы ежедневно следим за действиями противника. Угроза существует и будет, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!" – подытожили в КГГА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны.
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.