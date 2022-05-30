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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В КГГА ответили, есть ли вероятность повторного нападения РФ на Киев

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В КГГА не исключают повторной атаки на Киев
В КГГА не исключают повторной атаки на Киев
Фото: EPA

Угроза повторного наступления на Киев остается, однако в ближайшее время это исключено из-за необходимости потратить время на подготовку к атаке. Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация в Telegram.

В ведомстве сообщили, что в Брянской и Курской областях признаков формирования войск не наблюдается. Однако Российская Федерация может также использовать и территорию Беларуси.

"Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, опасность повторного наступления остается", – говорят в КГГА.

Вместе с тем для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно, уверены в ведомстве.

"Мы ежедневно следим за действиями противника. Угроза существует и будет, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!" – подытожили в КГГА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, КГГА, война, война России против Украины
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