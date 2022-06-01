Пионтковский: В случае падения Украины Буча будет в Словакии, Польше, Прибалтике. Бурятские и чеченские садисты будут ездить на шопинг в Милан и Париж

В ЕС сейчас 27 членов, в НАТО – 30. Курс на вступление в две эти организации закреплен в Конституции Украины, но после нападения РФ на Украину Киев заявлял о готовности обсуждать нейтральный статус, то есть невступление в Альянс, в обмен на гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения российских войск в Украину неоднократно критиковал позицию Венгрии и утверждал, что она подыгрывает России. При этом глава государства подчеркивал, что "если это понадобится России, Венгрия будет в том же состоянии, в котором [находится] Украина".

Руководители Франции, Германия и Италии – президент Эммануэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер Марио Драги – разговаривали с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону после нападения РФ, Макрон и Шольц – неоднократно. 26 мая после разговора с Путиным Драги заявил, что "не увидел надежды на мир" в Украине.