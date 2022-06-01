Пионтковский: В случае падения Украины Буча будет в Словакии, Польше, Прибалтике. Бурятские и чеченские садисты будут ездить на шопинг в Милан и Париж

"[Будет] поддержка коалиции Украины и Великобритании другими странами. Польше, странам Прибалтики уже больше ничего не остается. Их точку зрения выразил на экономическом форуме в Давосе премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, который сказал, что украинцы сражаются сейчас за нас, нашу безопасность, нашу жизнь. Если они проиграют, Бучи будут здесь, у нас. Он просто орал на на европейских лидеров: "Вы понимаете, что Бучи будут в Польше, Словакии, Прибалтике, а бурятские и чеченские офицеры-садисты будут ездить на шопинг в Милан и Париж?! Вот что случится в случае падения Украины". Это прекрасно понимают в этих странах. Уверен, президент США Джо Байден займет правильную позицию. Но что бы ни случилось, соседние страны и Англия будут с Украиной до конца", – сказал Пионтковский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ЕС сейчас 27 членов, в НАТО – 30. Курс на вступление в две эти организации закреплен в Конституции Украины, но после нападения РФ на Украину Киев заявлял о готовности обсуждать нейтральный статус, то есть невступление в Альянс, в обмен на гарантии безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения российских войск в Украину неоднократно критиковал позицию Венгрии и утверждал, что она подыгрывает России. При этом глава государства подчеркивал, что "если это понадобится России, Венгрия будет в том же состоянии, в котором [находится] Украина".
Руководители Франции, Германия и Италии – президент Эммануэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер Марио Драги – разговаривали с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону после нападения РФ, Макрон и Шольц – неоднократно. 26 мая после разговора с Путиным Драги заявил, что "не увидел надежды на мир" в Украине.