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Пионтковский: В случае падения Украины Буча будет в Словакии, Польше, Прибалтике. Бурятские и чеченские садисты будут ездить на шопинг в Милан и Париж

 
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Пионтковский: Украинцы сражаются сейчас за безопасность всех стран Европы
Пионтковский: Украинцы сражаются сейчас за безопасность всех стран Европы
Фото: Александр Гончаренко / Facebook

Соседние страны и Великобритания будут с Украиной до конца, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"[Будет] поддержка коалиции Украины и Великобритании другими странами. Польше, странам Прибалтики уже больше ничего не остается. Их точку зрения выразил на экономическом форуме в Давосе премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, который сказал, что украинцы сражаются сейчас за нас, нашу безопасность, нашу жизнь. Если они проиграют, Бучи будут здесь, у нас. Он просто орал на на европейских лидеров: "Вы понимаете, что Бучи будут в Польше, Словакии, Прибалтике, а бурятские и чеченские офицеры-садисты будут ездить на шопинг в Милан и Париж?! Вот что случится в случае падения Украины". Это прекрасно понимают в этих странах. Уверен, президент США Джо Байден займет правильную позицию. Но что бы ни случилось, соседние страны и Англия будут с Украиной до конца", – сказал Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В ЕС сейчас 27 членов, в НАТО – 30. Курс на вступление в две эти организации закреплен в Конституции Украины, но после нападения РФ на Украину Киев заявлял о готовности обсуждать нейтральный статус, то есть невступление в Альянс, в обмен на гарантии безопасности. 

Президент Украины Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения российских войск в Украину неоднократно критиковал позицию Венгрии и утверждал, что она подыгрывает России. При этом глава государства подчеркивал, что "если это понадобится России, Венгрия будет в том же состоянии, в котором [находится] Украина". 

Руководители Франции, Германия и Италии – президент Эммануэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер Марио Драги – разговаривали с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону после нападения РФ, Макрон и Шольц – неоднократно. 26 мая после разговора с Путиным Драги заявил, что "не увидел надежды на мир" в Украине.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Украина, Польша, Великобритания, Словакия, Джо Байден, война, Париж, Милан, Андрей Пионтковский, Европа, война России против Украины, безопасность, интервью, Эдуард Хегер
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