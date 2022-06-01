Пионтковский: Глядя на Украину, Великобритания переживает свою историческую молодость, когда она была одна против Гитлера и Сталина

"Правильно [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон рассуждает, нужны какие-то новые международные структуры. Вы заметили, что Англия начала беззаветно поддерживать Украину еще до перелома в американском политикуме. Джонсон принял участие в создании этого перелома. В Великобритании ни одной газетенки не нашлось, которая поддержала бы эту спецоперацию Кремля – "Не унижайте Россию". Великобритания переживает сейчас свою историческую молодость. Для нее Украина-2022 – это романтическое воспоминание об Англии 1940 года. Она была один на один против союза Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, который до 1942 года снабжал Германию всем необходимым сырьем и продовольствием. И Великобритания видит себя в ситуации Украины, поэтому ее поддержка просто безграничная. Она решает многое", – заявил Пионтковский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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