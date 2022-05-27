"Дорогой Борис Джонсон". Шестилетний мальчик из Мариуполя, который из-за оккупантов потерял всю семью, ответил на письмо премьера Великобритании

"Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы скорее закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я хочу, чтобы у всех детей в мире не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо за помощь нам. Мы победим. У меня живет кошка Фрося. Отправляю вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю. Илья. Шесть лет", – написал мальчик.
Как уточнили в пресс-службе донецкого клуба, из-за российской агрессии Илья потерял всю семью: мама погибла при взрыве моста, папа пропал без вести. Бабушка и дедушка привели ребенка с документами к волонтерам, а позже их нашли расстрелянными.
Илья три недели сидел под бомбежками, затем вышел пешком из Мариуполя в Бердянск Запорожской области вместе с волонтерами.
Сейчас мальчик находится на попечении супружеской пары, которая живет в Киеве. Они хотят стать официальными опекунами Ильи сразу после окончания войны.
Помимо этого, Илье активно помогает "Шахтер". Клуб бизнесмена Рината Ахметова оказывает материальную помощь, а директор по футболу Дарио Срна собирается лично передать письмо мальчика премьер-министру Британии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Великобритания предоставила Украине несколько пакетов помощи, включая вооружение. В частности, 7 марта Джонсон сообщал о выделении Украине £175 млн помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Таким образом, по словам Джонсона, благодаря дополнительному финансированию британская поддержка Украины достигла на тот момент около £400 млн (приблизительно $543 млн).
9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон. 5 мая он объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.
6 мая в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон выразил убеждение, что Украина победит Россию, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь.
23 мая по итогам телефонного разговора с президентом Украины британский премьер заявил об "удвоении усилий" по обеспечению украинцев жизненно важными продуктами питания и гуманитарной помощью.
26 мая издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщило, что Джонсон предложил Зеленскому план создания альянса вне Европейского союза.