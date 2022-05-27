"Дорогой Борис Джонсон". Шестилетний мальчик из Мариуполя, который из-за оккупантов потерял всю семью, ответил на письмо премьера Великобритании

Сейчас Илья находится на попечении супружеской пары, которая живет в Киеве Фото: Новости ФК «Шахтер» / Telegram

"Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы скорее закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я хочу, чтобы у всех детей в мире не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо за помощь нам. Мы победим. У меня живет кошка Фрося. Отправляю вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю. Илья. Шесть лет", – написал мальчик.

Как уточнили в пресс-службе донецкого клуба, из-за российской агрессии Илья потерял всю семью: мама погибла при взрыве моста, папа пропал без вести. Бабушка и дедушка привели ребенка с документами к волонтерам, а позже их нашли расстрелянными.

Илья три недели сидел под бомбежками, затем вышел пешком из Мариуполя в Бердянск Запорожской области вместе с волонтерами.

Сейчас мальчик находится на попечении супружеской пары, которая живет в Киеве. Они хотят стать официальными опекунами Ильи сразу после окончания войны.

Помимо этого, Илье активно помогает "Шахтер". Клуб бизнесмена Рината Ахметова оказывает материальную помощь, а директор по футболу Дарио Срна собирается лично передать письмо мальчика премьер-министру Британии.

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