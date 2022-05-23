"Сейчас вы могли бы играть в футбол, как ваши кумиры из "Шахтера" или "Динамо". Джонсон написал письмо украинским детям

Борис Джонсон – украинским детям: Многие из вас видели или переживали вещи, которые не должен видеть ни один ребенок Фото: EPA

"Пока я пишу это, в вашей стране теплый и солнечный день. За зимой пришла весна. И в любой другой год такие дети как вы, вышли бы из своих домов и школ, чтобы играть с друзьями, заниматься футболом, как ваши кумиры из "Шахтера" или "Динамо", – написал Джонсон.

Британский премьер отметил, что восхищается мужеством и смелостью украинских детей.

"Многие из вас видели или переживали вещи, которые не должен видеть ни один ребенок. Но каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильными, достойными, высоко держать голову даже в самые трудные времена. Я не могу представить лучший пример для подражания детям и взрослым, чем вы", – заявил он.

Джонсон добавил, что украинцы всегда будут друзьями Великобритании и его страна обязательно подставит им плечо помощи.

"Я всем сердцем надеюсь, что вскоре вы сможете вернуться в свои дома, школы, семьи. И что бы ни случилось, как бы долго это ни продолжалось, мы в Великобритании никогда не забудем вас и всегда будем с гордостью называть вас своими друзьями", – подчеркнул Джонсон.

To all the children of Ukraine: You are not alone. We stand with you. pic.twitter.com/aFzLK2gJu7 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 23, 2022

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