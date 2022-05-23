"Сейчас вы могли бы играть в футбол, как ваши кумиры из "Шахтера" или "Динамо". Джонсон написал письмо украинским детям

"Пока я пишу это, в вашей стране теплый и солнечный день. За зимой пришла весна. И в любой другой год такие дети как вы, вышли бы из своих домов и школ, чтобы играть с друзьями, заниматься футболом, как ваши кумиры из "Шахтера" или "Динамо", – написал Джонсон.
Британский премьер отметил, что восхищается мужеством и смелостью украинских детей.
"Многие из вас видели или переживали вещи, которые не должен видеть ни один ребенок. Но каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильными, достойными, высоко держать голову даже в самые трудные времена. Я не могу представить лучший пример для подражания детям и взрослым, чем вы", – заявил он.
Джонсон добавил, что украинцы всегда будут друзьями Великобритании и его страна обязательно подставит им плечо помощи.
"Я всем сердцем надеюсь, что вскоре вы сможете вернуться в свои дома, школы, семьи. И что бы ни случилось, как бы долго это ни продолжалось, мы в Великобритании никогда не забудем вас и всегда будем с гордостью называть вас своими друзьями", – подчеркнул Джонсон.
To all the children of Ukraine: You are not alone. We stand with you. pic.twitter.com/aFzLK2gJu7— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 23, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Великобритания предоставила Украине несколько пакетов помощи, включая вооружение. В частности, 7 марта Джонсон сообщал о выделении Украине £175 млн помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Таким образом, по словам Джонсона, благодаря дополнительному финансированию британская поддержка Украины достигла на тот момент около £400 млн (приблизительно $543 млн).
9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон. 5 мая он объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.
6 мая в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон выразил убеждение, что Украина победит Россию, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь.
23 мая по итогам телефонного разговора с президентом Украины британский премьер заявил об "удвоении усилий" по обеспечению украинцев жизненно важными продуктами питания и гуманитарной помощью.