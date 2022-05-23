С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине пострадало 663 ребенка, из них 232 погибло – Офис генпрокурора

В Украине погибло 232 ребенка с начала полномасштабной агрессии РФ Фото: depositphotos.com

"Более 663 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 23 мая официальное число детей-жертв не изменилось – 232. Возросло количество раненых – 431. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 49, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15, городе Киеве –16.

"21 мая в результате обстрела оккупантами поселка Молодецкое Белозерского района Херсонской области получила ранение семилетняя девочка", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Также российские войска повредили 1837 заведений образования в Украине, 172 из них разрушены полностью.

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