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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников в Мариупольском районе – Бойченко

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По данным горсовета Мариуполя, в городе после вторжения РФ погибло порядка 20 тыс. человек
По данным горсовета Мариуполя, в городе после вторжения РФ погибло порядка 20 тыс. человек
Фото: EPA

В Мариупольском районе российские оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, его цитирует в Telegram пресс-центр Мариупольского горсовета 2 июня.  

По словам Бойченко, волонтеры и чиновники отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

"Фейковый суд [террористической организации] "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. По меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел. Также в тюрьме в Оленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте – апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты и воду в заблокированный город", – отметил мэр.

Кроме того, ожидает приговора фейковой республики и украинский судья, добавил Бойченко.

"Есть сообщения о применении к ней пыток", – подчеркнул мэр Мариуполя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли  взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек. По информации украинских военных, оккупанты убили 25 тыс. человек.

В горсовете сообщали 30 мая, что в Мариуполе на одном из кладбищ в течение месяца появилось 25 новых траншей, где хоронят погибших украинцев. 

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