Оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников в Мариупольском районе – Бойченко

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, его цитирует в Telegram пресс-центр Мариупольского горсовета 2 июня.
По словам Бойченко, волонтеры и чиновники отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.
"Фейковый суд [террористической организации] "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. По меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел. Также в тюрьме в Оленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте – апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты и воду в заблокированный город", – отметил мэр.
Кроме того, ожидает приговора фейковой республики и украинский судья, добавил Бойченко.
"Есть сообщения о применении к ней пыток", – подчеркнул мэр Мариуполя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По данным горсовета Мариуполя, в городе погибло порядка 20 тыс. человек. По информации украинских военных, оккупанты убили 25 тыс. человек.
В горсовете сообщали 30 мая, что в Мариуполе на одном из кладбищ в течение месяца появилось 25 новых траншей, где хоронят погибших украинцев.