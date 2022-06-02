Оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников в Мариупольском районе – Бойченко

По данным горсовета Мариуполя, в городе после вторжения РФ погибло порядка 20 тыс. человек Фото: EPA

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, его цитирует в Telegram пресс-центр Мариупольского горсовета 2 июня.

По словам Бойченко, волонтеры и чиновники отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

"Фейковый суд [террористической организации] "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. По меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел. Также в тюрьме в Оленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте – апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты и воду в заблокированный город", – отметил мэр.

Кроме того, ожидает приговора фейковой республики и украинский судья, добавил Бойченко.

"Есть сообщения о применении к ней пыток", – подчеркнул мэр Мариуполя.

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