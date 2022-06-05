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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты завершили перегруппировку и ведут наступление под Славянском – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники продолжают сопротивление и наносят потери российским оккупантам
Украинские защитники продолжают сопротивление и наносят потери российским оккупантам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты ведут наступление по нескольким направлениям на востоке Украины, продолжают штурм Северодонецка, обстреливают и бомбят города и села, в том числе с применением фосфорных боеприпасов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ утром 5 июня.

"Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего государства, в частности, в Киеве", – говорится в сводке. 

На славянском направлении, по данным Генштаба, группировки россиян завершили перегруппировку войск. Определенные подразделения ведут наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.

На донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на наступлении с целью оцепления украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска и блокирования основных логистических путей.

Оккупанты при поддержке артиллерии продолжают штурм в городе Северодонецк, контролируют восточную часть города. Кроме того, с целью захвата господствующих высот россияне пытаются вести наступление в направлении Нырково – Николаевка.

На лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Святогорска, пытается вытеснить украинские войска на правый берег реки Северский Донец.

На бахмутском направлении враг перекинул более 20 единиц вооружения и военной техники, чтобы доукомплектовать понесшие потери подразделения. 

"На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты производят огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов наших войск с целью сковывания наших подразделений и недопущения их перегруппировки", – рассказали в Генштабе. 

На волынском и полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. В белорусской армии продлили до 11 июня сроки "проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь".

На северском направлении обстреляли из артиллерии объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Стариково и Екатериновка Сумской области, а также населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.

На харьковском направлении российские подразделения продолжают заниматься удержанием занятых позиций, пытаться не пропустить украинские войска к госгранице.

"Противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи города Харькова. Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки", – добавили в Генштабе.

На южнобужском направлении оккупанты в ожидании наступления ВСУ заминировал в определенном районе побережье реки Ингулец.

Враг развернул на николаевском направлении до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – сообщили в Генштабе.

Военные добавили, что за минувшие сутки на донецком и луганском направлениях отбиты пять атак врага. Также подразделения Сил обороны уничтожили девять воздушных целей противника.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/332984152348003

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивные – в районе Северодонецка Луганской области), в Харьковской области и в южной части страны.

28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

Теги: Беларусь, Луганская область, Николаев, Донецкая область, Славянск, Черное море, Донбасс, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Харьковская область, оборона, Святогорск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, ракеты, корабли, российские оккупанты
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