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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе оккупанты в нескольких местах использовали боевые вертолеты и самолеты – Генштаб ВСУ

Интенсивные бои идут на Донбассе
Интенсивные бои идут на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

На нескольких направлениях российские оккупанты применяли против Вооруженных сил Украины штурмовые самолеты Су-25 и боевые вертолеты Ка-52. Об этом 4 июня проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"На северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горского, Яковлевки и Мирной Долины и самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что авиаудары вертолетами Ка-52 захватчики наносили также на бахмутском направлении в районе населенных пунктов Берестовое и Клиновое.

"В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационные удары нанесены по населенному пункту Курахово", – отметили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на Новопавловском и Запорожском направлениях враг из Су-25 нанес авиаудар по населенному пункту Каменское.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/332591192387299

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивные – в районе Северодонецка Луганской области), в Харьковской области и в южной части страны.

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