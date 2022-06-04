На Донбассе оккупанты в нескольких местах использовали боевые вертолеты и самолеты – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горского, Яковлевки и Мирной Долины и самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что авиаудары вертолетами Ка-52 захватчики наносили также на бахмутском направлении в районе населенных пунктов Берестовое и Клиновое.

"В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационные удары нанесены по населенному пункту Курахово", – отметили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на Новопавловском и Запорожском направлениях враг из Су-25 нанес авиаудар по населенному пункту Каменское.

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