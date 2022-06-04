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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сосредоточили основные усилия на северодонецком и бахмутском направлениях, в Северодонецке получили усиление – Генштаб

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Бои в Северодонецке продолжаются
Бои в Северодонецке продолжаются
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают вести наступление на востоке Украины и наносить ракетные и авиационные удары по украинским объектам военной и гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 4 июня.

На волынском и полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На северском направлении захватчики активных действий не вели, но для сковывания украинских войск продолжают держать свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении села Шиповатое двигалась колонна техники с горючим и боеприпасами, обратно – вывозили поврежденное вооружение и военную технику (до 100 единиц).

На харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на содержании занятых рубежей. Продолжается интенсивное огневое влияние на подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.

На славянском направлении, чтобы снизить боевой потенциал украинских войск, оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Грушеваха, Татьяновка и Дибровное. Вели штурм в направлении села Богородичное, успеха не имели. Вели безуспешное наступление в направлении села Вернополье, понесли потери.

На донецком направлении враг обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию. 

Основные усилия оккупантов, по данным Генштаба, сосредоточены на северодонецком и бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии, враг продолжает штурм в Северодонецке, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои. На бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, враг ведет наступление, но безуспешно. Оккупанты получили огневое поражение от украинских подразделений и отошли.

Оккупанты также вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

На авдеевском и кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.

На лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

"Темп продвижения вражеских подразделений в боях в донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием", – отметили в Генштабе. 

На южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается производить огненное поражение украинских подразделений. По данным Генштаба, захватчики боятся сопротивления местного населения, нарастающего, в частности, в Херсонской области. Руководство оккупантов передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

На бессарабском направлении, а также в Черноморской и Азовской морских операционных зонах ситуация без существенных изменений. В Черном море находятся в готовности к ракетному удару три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки на донецком и луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный беспилотник "Элерон" и два беспилотника типа "Орлан-10", добавили в Генштабе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.

Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

Теги: Луганская область, Донецкая область, Славянск, Донбасс, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Северодонецк, Харьковская область, Северский Донец, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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