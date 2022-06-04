Оккупанты сосредоточили основные усилия на северодонецком и бахмутском направлениях, в Северодонецке получили усиление – Генштаб

На волынском и полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На северском направлении захватчики активных действий не вели, но для сковывания украинских войск продолжают держать свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении села Шиповатое двигалась колонна техники с горючим и боеприпасами, обратно – вывозили поврежденное вооружение и военную технику (до 100 единиц).

На харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на содержании занятых рубежей. Продолжается интенсивное огневое влияние на подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.

На славянском направлении, чтобы снизить боевой потенциал украинских войск, оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Грушеваха, Татьяновка и Дибровное. Вели штурм в направлении села Богородичное, успеха не имели. Вели безуспешное наступление в направлении села Вернополье, понесли потери.

На донецком направлении враг обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Основные усилия оккупантов, по данным Генштаба, сосредоточены на северодонецком и бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии, враг продолжает штурм в Северодонецке, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои. На бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, враг ведет наступление, но безуспешно. Оккупанты получили огневое поражение от украинских подразделений и отошли.

Оккупанты также вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

На авдеевском и кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.

На лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

"Темп продвижения вражеских подразделений в боях в донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием", – отметили в Генштабе.

На южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается производить огненное поражение украинских подразделений. По данным Генштаба, захватчики боятся сопротивления местного населения, нарастающего, в частности, в Херсонской области. Руководство оккупантов передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

На бессарабском направлении, а также в Черноморской и Азовской морских операционных зонах ситуация без существенных изменений. В Черном море находятся в готовности к ракетному удару три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки на донецком и луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный беспилотник "Элерон" и два беспилотника типа "Орлан-10", добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)