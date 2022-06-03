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ВОЙНА В УКРАИНЕ

3 июня оккупанты убили четырех мирных жителей Донбасса, в том числе ребенка – штаб Объединенных сил

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За сутки в двух областях Украины оккупанты попали в 26 гражданских объектов
За сутки в двух областях Украины оккупанты попали в 26 гражданских объектов
Фото: ЕРА (архив)

В пятницу, 3 июня, по состоянию на 21.00 в Донецкой и Луганской областях российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, в том числе 25 жилых домов и линию электропередач. В результате этих обстрелов погибло четверо гражданских лиц (среди них один ребенок), еще трое получили ранения", – говорится в сообщении.

Украинские военные уточнили, что по гражданским объектам на Донбассе оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/384142463741070

В Telegrаm председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 3 июня в регионе в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили три мирных жителя: двое – в Соледаре и один – в Васильевке.

С начала отрытого вторжения России в Донецкой области оккупанты убили, по официальной информации, 464 человека, ранили – 1214. Это без учета погибших в Мариуполе и Волновахе, подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

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