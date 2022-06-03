3 июня оккупанты убили четырех мирных жителей Донбасса, в том числе ребенка – штаб Объединенных сил

"Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, в том числе 25 жилых домов и линию электропередач. В результате этих обстрелов погибло четверо гражданских лиц (среди них один ребенок), еще трое получили ранения", – говорится в сообщении.
Украинские военные уточнили, что по гражданским объектам на Донбассе оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары.
В Telegrаm председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 3 июня в регионе в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили три мирных жителя: двое – в Соледаре и один – в Васильевке.
С начала отрытого вторжения России в Донецкой области оккупанты убили, по официальной информации, 464 человека, ранили – 1214. Это без учета погибших в Мариуполе и Волновахе, подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.