3 июня оккупанты убили четырех мирных жителей Донбасса, в том числе ребенка – штаб Объединенных сил

За сутки в двух областях Украины оккупанты попали в 26 гражданских объектов Фото: ЕРА (архив)

"Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, в том числе 25 жилых домов и линию электропередач. В результате этих обстрелов погибло четверо гражданских лиц (среди них один ребенок), еще трое получили ранения", – говорится в сообщении.

Украинские военные уточнили, что по гражданским объектам на Донбассе оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары.

В Telegrаm председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 3 июня в регионе в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили три мирных жителя: двое – в Соледаре и один – в Васильевке.

С начала отрытого вторжения России в Донецкой области оккупанты убили, по официальной информации, 464 человека, ранили – 1214. Это без учета погибших в Мариуполе и Волновахе, подчеркнул Кириленко.

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