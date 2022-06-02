При обстреле Святогорской Лавры погибли двое монахов и монахиня

"С глубокой скорбью сообщаю, что 30 мая во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий", – сообщил митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, священноархимандрит Свято-Успенской Святогорской Лавры.
Митрополит отметил, что в лавре были и миряне. Есть ли среди них погибшие и пострадавшие, на данный момент неизвестно.
"Прошу ваших святых молитв об упокоении погибших и о скорейшем выздоровлении раненых", – добавил митрополит, избежав уточнения, кто же обстрелял Лавру и убил людей.
Святогорская лавра расположена недалеко от Славянска, который пытаются атаковать российские войска. Лавра находится под контролем Украины.
31 мая и 1 июня россияне ударили по Славянску ракетами, по меньшей мере три человека погибли.
Россияне уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, непосредственно лавру и село Богородичное рядом с ним. Повреждены практически все здания скита, в ночь с 17 на 18 мая был полностью разрушен Благовещенский собор, сообщали в лавре.
Святогорская лавра является одной из трех святынь украинского православия, имеющих статус лавры. Она подчиняется УПЦ МП, которая на соборе 27 мая заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".