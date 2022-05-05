Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру, ранены семь человек – Офис генпрокурора Украины

"Под прицел оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская лавра, ныне приют для беженцев от российской вооруженной агрессии. В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Ранения, по предварительным данным, получили семеро граждан", – отметили в сообщении.

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.

Правоохранители открыли производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

12 марта оккупанты уже обстреливали Святогорскую лавру. Взрывной волны были повреждены помещения Лавры, в которых проживали монахи и беженцы.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Албании, сообщил, что армия РФ уничтожила или повредила в Украине 86 религиозных объектов. "Это церкви, мечети, молитвенные дома. Российская армия не пытается сберечь от своих обстрелов даже объекты российской церкви. Это полное забвение морали. Полный отказ от общечеловеческих ценностей. Полное непризнание жизни как безусловной ценности", – сказал Зеленский.