Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, разрушены частные дома – мэр

Ракетным ударом разрушены три частных дома в одном из микрорайонов Славянска, рассказал мэр Фото: Вадим Лях / Facebook

"Первый день лета. В Славянске снова недоброе утро. Ракетным ударом разрушены три частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около 10 получили повреждения. К счастью, обошлось без жертв", – написал Лях.

Он призвал жителей Славянска эвакуироваться – "не ждать, пока прилетит именно к вам".

Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску также в ночь на 31 мая, сообщал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, шестеро ранены, отметил руководитель ОВА.

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