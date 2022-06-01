Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, разрушены частные дома – мэр

"Первый день лета. В Славянске снова недоброе утро. Ракетным ударом разрушены три частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около 10 получили повреждения. К счастью, обошлось без жертв", – написал Лях.
Он призвал жителей Славянска эвакуироваться – "не ждать, пока прилетит именно к вам".
Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску также в ночь на 31 мая, сообщал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, шестеро ранены, отметил руководитель ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
30 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия готовит наступление на Славянск сразу с нескольких направлений.