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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Славянску, погибло три человека – глава ОВА

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В результате обстрела пострадала школа и не менее семи многоэтажек
В результате обстрела пострадала школа и не менее семи многоэтажек
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупанты минувшей ночью нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области. Об этом 31 мая сообщил в Facebook председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и не менее семи многоэтажек", – написал Кириленко.

Он отметил, что сейчас проводятся спасательные работы, поэтому точное количество жертв и пострадавших будет известно после их завершения.

"Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди. Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь – сохраните свои жизни. [Президент РФ Владимир] Путин ведет войну на уничтожение украинцев", – подчеркнул глава ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/557636299252262

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

30 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия готовит наступление на Славянск сразу с нескольких направлений.

Теги: Россия, Украина, Славянск, война России против Украины, ракеты, Павел Кириленко, российские оккупанты
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