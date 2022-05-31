Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Славянску, погибло три человека – глава ОВА

В результате обстрела пострадала школа и не менее семи многоэтажек Фото: Павло Кириленко / Facebook

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и не менее семи многоэтажек", – написал Кириленко.

Он отметил, что сейчас проводятся спасательные работы, поэтому точное количество жертв и пострадавших будет известно после их завершения.

"Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди. Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь – сохраните свои жизни. [Президент РФ Владимир] Путин ведет войну на уничтожение украинцев", – подчеркнул глава ОВА.

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