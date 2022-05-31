Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Славянску, погибло три человека – глава ОВА

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и не менее семи многоэтажек", – написал Кириленко.
Он отметил, что сейчас проводятся спасательные работы, поэтому точное количество жертв и пострадавших будет известно после их завершения.
"Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди. Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь – сохраните свои жизни. [Президент РФ Владимир] Путин ведет войну на уничтожение украинцев", – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
30 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия готовит наступление на Славянск сразу с нескольких направлений.