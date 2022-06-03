Возле Северодонецка оккупанты пытались захватить Метелкино и Белогоровку, понесли потери и отошли – Минобороны Украины

"Враг сосредоточился на попытках окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска. На северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить села Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных по состоянию на утро "противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка", несет потери.

"На бахмутском направлении наши воины предотвращают попытки противника оттеснить Украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления. При поддержке штурмовой и армейской авиации агрессор ведет огонь по всей линии столкновения и пытается закрепиться в селе Камышеваха", – отметили в Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)