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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Северодонецка оккупанты пытались захватить Метелкино и Белогоровку, понесли потери и отошли – Минобороны Украины

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Агрессор ведет огонь по всей линии столкновения
Агрессор ведет огонь по всей линии столкновения
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты в районе Северодонецка Луганской области пытаются окружить украинские войска. Об этом 3 июня проинформировало в Telegrаm Министерство обороны Украины со ссылкой на своего спикера Александра Мотузяника.

"Враг сосредоточился на попытках окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска. На северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить села Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных по состоянию на утро "противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка", несет потери.

"На бахмутском направлении наши воины предотвращают попытки противника оттеснить Украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления. При поддержке штурмовой и армейской авиации агрессор ведет огонь по всей линии столкновения и пытается закрепиться в селе Камышеваха", – отметили в Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.

Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

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