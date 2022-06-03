Возле Северодонецка оккупанты пытались захватить Метелкино и Белогоровку, понесли потери и отошли – Минобороны Украины

"Враг сосредоточился на попытках окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска. На северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить села Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных по состоянию на утро "противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка", несет потери.
"На бахмутском направлении наши воины предотвращают попытки противника оттеснить Украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления. При поддержке штурмовой и армейской авиации агрессор ведет огонь по всей линии столкновения и пытается закрепиться в селе Камышеваха", – отметили в Минобороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.
Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".