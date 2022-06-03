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Оккупанты пытаются активизировать диверсионную и подрывную деятельность на территории Украины – Генштаб ВСУ

К агрессии против Украины оккупанты привлекают жителей ОРДЛО, отметили в ВСУ
К агрессии против Украины оккупанты привлекают жителей ОРДЛО, отметили в ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты пытаются активизировать диверсионную работу на территории Украины. Об этом 3 июня проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, командование вооруженных сил Российской Федерации принимает меры по активизации разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины. С этой целью осуществляются набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, готовя диверсантов, российские оккупанты отдают предпочтение "жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, которые хорошо владеют украинским языком".

Также на временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты принудительно мобилизуют гражданское население, отмечают украинские военные.

"Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые они понесли в боевых действиях против защитников и защитниц Украины", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/331730485806703

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, мобилизация, диверсанты, наемники, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ОРДЛО, российские оккупанты
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