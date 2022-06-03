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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке бои идут в центральной части города – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ 1 июня сообщали, что подразделения, которые защищают Северодонецк, отбили у оккупантов часть территории
В Генштабе ВСУ 1 июня сообщали, что подразделения, которые защищают Северодонецк, отбили у оккупантов часть территории
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Северодонецке Луганской области продолжаются бои в центральной части города. Об этом 3 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, на северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций украинских военных и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск.

"Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/331331722513246

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах оставалось 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.

По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян, информировал Гайдай. По его данным, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда. Вечером 1 июня Генштаб сообщил, что российские оккупанты установили контроль над восточной частью города.

Как сказал 2 мая замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Северодонецк, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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