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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Николаев и пригород дважды за ночь обстреляли из тяжелой артиллерии, в результате атаки по области есть погибший – ОК "Юг"

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Оккупанты обстреливают Николаев из артиллерии
Оккупанты обстреливают Николаев из артиллерии
Фото: Національна поліція України / Facebook

В ночь на 3 июня Николаев и пригород дважды обстреляли из тяжелой ствольной артиллерии. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook.

"Ночью и утром враг бил по Широковской общине. Один человек погиб, еще один ранен. Поврежден приусадебный участок, разрушено здание ЦНАП и два жилых дома. Также обстреляна Березнеговатская община. Информация о пострадавших уточняется", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/600157547929797/

С 26 мая Николаев и пригороды обстреливает из Херсонской области 291-я артиллерийская бригада российских оккупантов, используя преимущественно пушки 2С7 "Пион" и снаряды с дальностью стрельбы 37 км, сообщал 31 мая в Facebook пресс-офицер военной комендатуры обороны Николаева Дмитрий Плетенчук. Власти рекомендовали жителям выехать из ряда районов города и сел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области. 29 мая в результате обстрела города погиб один человек, еще двое получили ранения. 30 мая мэр города сообщал об одном раненом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, Николаевская область, артиллерия, война России против Украины, пострадавшие, погибшие
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