Николаев и пригород дважды за ночь обстреляли из тяжелой артиллерии, в результате атаки по области есть погибший – ОК "Юг"

"Ночью и утром враг бил по Широковской общине. Один человек погиб, еще один ранен. Поврежден приусадебный участок, разрушено здание ЦНАП и два жилых дома. Также обстреляна Березнеговатская община. Информация о пострадавших уточняется", – сказано в сообщении.

С 26 мая Николаев и пригороды обстреливает из Херсонской области 291-я артиллерийская бригада российских оккупантов, используя преимущественно пушки 2С7 "Пион" и снаряды с дальностью стрельбы 37 км, сообщал 31 мая в Facebook пресс-офицер военной комендатуры обороны Николаева Дмитрий Плетенчук. Власти рекомендовали жителям выехать из ряда районов города и сел.

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