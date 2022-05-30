Николаев обстреляли дважды за день, есть раненый

По словам Сенкевича, первый обстрел произошел утром. В результате атаки поврежден 21 частный дом – в основном речь о кровле и окнах зданий. Известно об одном раненом, написал Сенкевич в 14.07.
Через несколько часов он проинформировал, что Николаев обстреливают из артиллерии.
"В городе раздаются взрывы! Держитесь подальше от окон!" – написал Сенкевич.
По сообщению Сенкевича, угроза артобстрела Николаева была снята в 18.45.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщал, что российские военные захватили Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области. 29 мая в результате обстрела города погиб один человек, еще двое получили ранения.