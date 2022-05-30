Николаев обстреляли дважды за день, есть раненый

По словам Сенкевича, первый обстрел произошел утром. В результате атаки поврежден 21 частный дом – в основном речь о кровле и окнах зданий. Известно об одном раненом, написал Сенкевич в 14.07.

Через несколько часов он проинформировал, что Николаев обстреливают из артиллерии.

"В городе раздаются взрывы! Держитесь подальше от окон!" – написал Сенкевич.

По сообщению Сенкевича, угроза артобстрела Николаева была снята в 18.45.

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